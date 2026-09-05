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Feyenoord-fans vernietigend over eigen speler: 'Door hem speel je met 10 man!'

5 september 2026, 17:49
Feyenoord voorafgaand aan NEC-uit
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Gaoussou Diarra maakt allesbehalve een goede indruk tijdens de eerste helft tussen NEC en Feyenoord. De vleugelspeler, die zaterdagmiddag vanaf rechts moest beginnen wegens de afwezigheid van Anis Hadj Moussa, krijgt te maken met enorme kritiek.

Door de transferperikelen rondom Al-Ittihad kwam Hadj Moussa op de wedstrijddag twee keer te laat bij Feyenoord-afspraken. Giovanni van Bronckhorst hield hem buiten de selectie, waardoor Diarra weer vanaf de aftrap mocht starten. De Malinees, die sinds zijn komst naar Rotterdam-Zuid sowieso nog weinig indruk maakte, kende een dramatische eerste helft.

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Supporters van Feyenoord die actief zijn op X, voorheen Twitter, steken hun mening over Diarra niet onder stoelen of banken. De aanvaller maakt er volgens hen ‘een potje van’. “Gio, haal Diarra er zo snel mogelijk af. Bedankt alvast!”, luidt een reactie. Een ander is wat harder in zijn bewoordingen: “Diarra nooit, maar dan ook nooit meer opstellen!”

Zie hieronder een bundeling van kritiek op de 23-jarige aanvaller:

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Vriendje Stokvis
2.059 Reacties
716 Dagen lid
9.503 Likes
Vriendje Stokvis
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Diarra kan er gewoon niks van. Degene die hem gescout heeft snapt er ook helemaal niks van.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
2.059 Reacties
716 Dagen lid
9.503 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Diarra kan er gewoon niks van. Degene die hem gescout heeft snapt er ook helemaal niks van.

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Gaoussou Diarra

Gaoussou Diarra
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (21 nov. 2002)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
4
0
2025/2026
Feyenoord
6
0
2024/2025
İstanbulspor
34
15

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

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