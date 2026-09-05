Feyenoord-fans vernietigend over eigen speler: 'Door hem speel je met 10 man!'

maakt allesbehalve een goede indruk tijdens de eerste helft tussen NEC en Feyenoord. De vleugelspeler, die zaterdagmiddag vanaf rechts moest beginnen wegens de afwezigheid van Anis Hadj Moussa, krijgt te maken met enorme kritiek.

Door de transferperikelen rondom Al-Ittihad kwam Hadj Moussa op de wedstrijddag twee keer te laat bij Feyenoord-afspraken. Giovanni van Bronckhorst hield hem buiten de selectie, waardoor Diarra weer vanaf de aftrap mocht starten. De Malinees, die sinds zijn komst naar Rotterdam-Zuid sowieso nog weinig indruk maakte, kende een dramatische eerste helft.

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Supporters van Feyenoord die actief zijn op X, voorheen Twitter, steken hun mening over Diarra niet onder stoelen of banken. De aanvaller maakt er volgens hen ‘een potje van’. “Gio, haal Diarra er zo snel mogelijk af. Bedankt alvast!”, luidt een reactie. Een ander is wat harder in zijn bewoordingen: “Diarra nooit, maar dan ook nooit meer opstellen!”

Zie hieronder een bundeling van kritiek op de 23-jarige aanvaller: