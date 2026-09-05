Camera weggehouden bij opstootje NEC - Feyenoord: ‘Loop door, loop door!’

De gemoederen liepen zaterdagmiddag plotseling op na het rustsignaal van Allard Lindhout bij NEC – Feyenoord (0-0). Op weg naar de catacombe leken Clement Bischoff en Gjivai Zechiël het met elkaar aan de stok te krijgen, waarna Charlos Vanhoutte zijn hand voor de camera’s van ESPN hield.

NEC en Feyenoord speelden een draak van een eerste helft, die in de blessuretijd voor opschudding zorgde. Na een duel vlogen Zechiël en Noé Lebreton elkaar in de nek, terwijl Luciano Valente zich besloot te gaan bemoeien. Het opstootje werd gesust, waarna Lindhout affloot voor rust.

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Op weg naar de catacombe ruzieden enkele spelers nog wat door, bijvoorbeeld Bischoff en Zechiël. Onder meer Jeremiah St. Juste en Almugera Kabar hadden een felle woordenwisseling. Bram Nuytinck probeerde de boel te sussen: “Loop door, loop door!”, riep de verdediger van NEC. Vervolgens hield Vanhoutte zijn hand voor de camera, waardoor niet alles goed te zien was.