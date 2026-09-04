NEC betaalt veel minder voor Kaplan dan Ajax eerst wilde: ‘Vraagprijs was 7 miljoen’

Carlos Aalbers heeft een boekje opengedaan over de onderhandelingen met , die deze zomer de definitieve overstap maakte naar NEC. De technisch directeur van de Nijmegenaren vertelt tegenover De Gelderlander dat de vraagprijs van Ajax veel hoger lag dan de uiteindelijke transfersom.

Kaplan speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij NEC, waar hij een prima indruk maakte. De Nijmegenaren wilden de Turkse verdediger deze zomer overnemen van Ajax, en dat lukte uiteindelijk. In eerste instantie zette een knieblessure een streep door de overgang, maar later werd de deal alsnog beklonken.

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Aalbers doet een boekje open over de onderhandelingen: “Voor Kaplan was de vraagprijs in eerste instantie 7 miljoen euro en die hebben we nu voor 2,5 miljoen euro gekocht”, vertelt de td van de Europa League-deelnemer.

Hij vertelt vervolgens wat hij heeft geleerd van de afgelopen transferperiode: “Wat ik wel heb geleerd, is dat ik soms sneller moet doorschakelen. We zijn met twee echt talentvolle spelers een maand lang bezig geweest. Voor de een wilden we zelfs het transferrecord verbreken. De volgende keer moet ik er na een dag of tien een streep doorheen zetten om geen tijd te verliezen”, aldus Aalbers.