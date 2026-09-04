Sergiño Dest belt Peter Bosz midden in de nacht met bizar verzoek: 'Wát zeg je?'

Peter Bosz werd onlangs na middernacht gebeld door . De trainer van PSV vreesde dat er iets ernstigs aan de hand was, maar was stomverbaasd toen duidelijk werd waarom Dest belde.

Bosz gaf deze week een masterclass in het Muziekgebouw Eindhoven, waar hij voor een publiek sprak met presentator Marcel van Herpen. Omroep Brabant was aanwezig en legde de opvallende anekdote vast.

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“Dit geloof je ook niet. Kwart over twaalf ’s nachts. De telefoon gaat. Ik kijk: Sergino Dest”, zegt Bosz tijdens de lezing. “Ik zeg: ’Dat is laat’. Er moet iets aan de hand zijn, want anders bel je je trainer niet om kwart over twaalf. Ik heb mijn trainer nog nooit gebeld, maar hij belt mij om kwart over twaalf.”

Het bleek echter prima te gaan met Dest. “Ik neem op en zeg: ’Serge, alles goed, jongen?’ Hij zegt: ’Ja, trainer, ik zat nog even te denken. Ik vind dat u de marketing slecht doet voor ons.’” Bosz was verbaasd: Ik zeg: ’Wát zeg je?’”

Dest wilde graag dat fotografen en cameraploegen toegelaten zouden worden bij de trainingen, zodat hij content heeft voor zijn volgers. “Content? Volgers? Ik zei: ’Jongen, daar gaan we het morgen eens over hebben. Ik ga nu even een nachtje slapen’. Ik vind het ook wel weer mooi dat hij durft te bellen, maar ik had mijn trainer nooit gebeld, nee.”