Earnest Stewart onthult eerste reactie Geertruida op interesse van PSV

zag een overstap naar PSV vanaf het eerste moment zitten, zo vertelt Earnest Stewart tegenover onder meer Voetbal International en De Telegraaf. De verdediger verkoos volgens de technisch directeur van de Eindhovenaren direct zijn sportieve ambities boven het sentiment rondom Feyenoord.

Rotterdammer Geertruida groeide tussen 2018 en 2024 uit tot icoon van Feyenoord. De veelzijdige verdediger won de landstitel en twee KNVB Bekers met ‘zijn’ club. Niet voor niets werd er zelfs een documentaire gemaakt, Kind van Zuid, over de publiekslieveling van de Stadionclub. Toch koos Geertruida voor een nieuwe uitdaging bij PSV, wat bij sommige Feyenoorders volledig in het verkeerde keelgat is geschoten.

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Stewart doet tegenover de media een boekje open over de onderhandelingen met Geertruida. De td van PSV werd niet zenuwachtig van het feit dat een deal niet zou slagen. “Maar op een gegeven moment komt die naam naar buiten en dan gaat de buitenwereld bewegen. En niet zozeer onze buitenwereld, maar wel die van Rotterdam. Wat gebeurt er dan met zo’n jongen, met zijn omgeving, met zijn familie?”, begint hij.

Stewart laat weten wat de reactie van Geertruida daarop was: “Geertruida was heel resoluut in zijn eerste gesprek en gaf aan dat hij de keuzes maakt voor zijn carrière en met zijn verstand. Maar het zou heel menselijk zijn als hij toch die druk voelt. Op zo’n moment denk je wel even: ‘Zal dat invloed hebben.’ Uiteindelijk was dat gelukkig niet het geval”, aldus de technische man van de Eindhovenaren.