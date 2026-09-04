Waarom Marco van Basten 'helemaal klaar' is met voetbal

Naarmate hij ouder wordt, beleeft Marco van Basten minder plezier aan het voetbal. Vorige week zei Van Basten zelfs ‘helemaal klaar’ te zijn met het voetbal. Woensdag was FCUpdate aanwezig bij de première van de serie BASTA over Van Basten, waar hij uitlegt wat hij daarmee bedoelt.

“Het zal natuurlijk ook een beetje zijn dat ik wat ouder word”, zei Van Basten tegen journalist Tom Visser. “Ik heb heel veel voetbal gezien, maar er zijn ook wel zaken in de voetballerij waarvan ik vind dat ze niet goed gaan. Daar word ik langzamerhand wel een klein beetje moe van. Ik zou een aantal dingen willen veranderen in de voetballerij, wat denk ik ten gunste gaat van het spektakel en het voetbal.”

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Zo pleit Van Basten voor de invoering van zuivere speeltijd en een aanpassing of zelfs afschaffing van de buitenspelregel. “De bal moet bewegen, de bal moet niet te veel stilliggen en dat gebeurt de laatste tijd heel veel."

Bij de première sprak FCUpdate ook met prominenten over Van Basten. "Hij was heel groot”, weet Jack van Gelder. “Hij was een van de beste spitsen die er ooit geweest zijn in de wereld. Alleen de periode waar je normaal gesproken kan oogsten, dat is de periode waarin hij moest stoppen. Dat hebben we gemist. Maar als je nu de beelden terugziet en de momenten terugziet en de felheid terugziet en de klasse terugziet, ja, dat is fenomenaal."

Ruud Gullit heeft altijd een hechte band gehad met Van Basten. Ze waren ploeggenoten bij AC Milan, golfen samen en zitten al jarenlang samen aan tafel bij de voetbaltalkshow Rondo. “We hebben heel veel lief en leed met elkaar gehad. En ja, dat blijft altijd zo.”

Ze speelden voor het eerst samen in dienst van het Nederlands elftal, tegen Ierland. “We kwamen op een 2-0 achterstand. We wisten die wedstrijd toch om te buigen met z'n tweeën. Daar begon het eigenlijk. Daarna natuurlijk Milan. En daarna natuurlijk met golfen, met elkaar eten. Ja, dat zijn allemaal leuke momenten."

Khalid Boulahrouz noemde Van Basten ‘een icoon’. “Kijk, als je zelf een klein jongetje bent dat het hoogst haalbare wil bereiken en opkijkt naar spelers die op dat moment furore maken, misschien wel de allerbesten zijn, dan kijk je daar tegenop. Dat gevoel, dat sentiment dat je als kind hebt, draag je altijd met je mee.”