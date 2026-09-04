Jordi Cruijff kijkt terug op een ‘bijzonder drukke’ zomer bij Ajax. De technisch directeur stelde al snel een nieuwe trainer aan en richtte zich vervolgens op de invulling van de selectie. In gesprek met ESPN onthult Cruijff zijn ‘favoriete moment’ van de transferperiode.

Ajax zag dertien spelers permanent vertrekken en liet vier spelers op huurbasis gaan. Daartegenover stond de komst van elf nieuwelinge. “Bijzonder druk, dat zeker. Ik wil altijd meer, altijd beter. Dus ik heb in mijn hoofd altijd dingen die ik toch anders of beter had moeten doen. Maar in principe ben ik wel blij met hoe het gegaan is.”

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Van de transfer van Julian Brandt genoot Cruijff het meest. In de aanloop naar de transfer waren wel wat geruchten over de interesse van Ajax, maar de aankondiging van de transfer kwam desondanks als een verrassing. “Dat vond ik mooi. Je laat eindelijk ook een keer zien dat wij als club bepalen wanneer iets uitkomt. Dat was mijn, en misschien is dat kinderachtig, favoriete moment tot nu toe”, zegt Cruijff.

Volgens Cruijff waarderen spelers de discretie. “Het zijn spelers waarvan je al weet dat het moeilijk gaat worden”, doelt hij ook op bijvoorbeeld Marc ter Stegen en Sofyan Amrabat. “Maar als je het niet probeert, dan lukt het nooit. Zoals mijn vader altijd zijn Cruijff-tekstjes had: als je niet schiet, kan je niet scoren. Dit waren zulke situaties. Soms gebeuren er dingen die ineens iets mogelijk maken. Dan moet je ervoor gaan.”

Cruijff is uitraard blij met het binnenhalen van zulke grote namen. “Het zegt dat Ajax nog steeds die aantrekkingskracht heeft buiten Nederland. Alleen al als je zegt Ajax, zie je in hun ogen dat ze het interessant vinden.”