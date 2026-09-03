Jordi Cruijff over transferbeleid Ajax: 'Mensen snappen het niet'

Jordi Cruijff vindt dat Ajax in financieel opzicht totaal geen risico heeft genomen op de transfermarkt. Integendeel zelfs. De technisch directeur is van mening dat de Amsterdammers de risico's juist hebben weten te minimaliseren.

ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman legt Cruijff in een interview voor dat er met oudere, ervaren, transfervrije spelers hogere salarissen betaald moeten worden: "Andere clubs vragen zich dan af hoe ze dat doen. Vind je dat Ajax hier veel risico in heeft genomen?", vraagt de journalist aan Cruijff. "Ik vind dat wij juist helemaal geen risico nemen", maakt de technisch directeur van Ajax vervolgens duidelijk.

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Cruijff legt uit: "Een risico is een transfer betalen, van club naar club. Als het fout gaat, dan kan je niet meer onderhandelen. Als je spelers vrij haalt en je geeft ze een driejarig contract, dan kan je onderhandelen als het niet functioneert. Dan geef je, als iemand nog twee jaar heeft, 40 of 50 procent mee en dan kan je het verbreken. Dus het is helemaal geen risico."

De technisch directeur denkt dat niet iedereen begrijpt hoe de voetballerij daadwerkelijk in elkaar zit: "Mensen snappen het niet. Als je in Spanje met de Spaanse fair play hebt gewerkt, dan weet je wel hoe je soms risico's moet minimaliseren. Ik vind juist dat als we een speler kunnen huren met een optie, met andere woorden iemand een jaar bekijken en dan pas beslissen, vind ik het minimaliseren van risico's. Een risico is kopen en dan hopen dat het goed gaat."

De financiële gevolgen zijn volgens Cruijff ook gewoon te overzien, mocht Ajax dit seizoen geen kampioen worden: "Je hebt heel veel contracten die aflopen. Acht van de elf spelers zijn vrij gekomen. En wat ik zal zei: met vrije spelers met een contract kan je altijd onderhandelen. Bij kopen kan dat niet, dus ik vind het juist helemaal geen risico."

"We hebben veel meer verkocht dan wij uitgegeven hebben", vervolgt Cruijff tot slot. "Dat zijn de feiten. We hebben alles in balans gebracht."