AD bevestigt: Thilo Kehrer 'topkandidaat' bij Ajax

Ajax hoopt zich vlak voor de transferdeadline nog te versterken met Thilo Kehrer (29), zo bevestigt het Algemeen Dagblad. De 28-voudig international van Duitsland moet op huurbasis overkomen van AS Monaco.
Trainer Míchel Sánchez kan bij Ajax slechts over één rechtsbenige centrale verdediger beschikken, in de persoon van Aaron Bouwman. Het was daarom al duidelijk dat de Amsterdammers nog een extra optie voor de defensie zochten. Zo werd Ajax gisteren (maandag) nog gelinkt aan Enzo Boyomo (Osasuna).
Het Franse Foot Mercato wist dinsdagochtend echter al te melden dat Ajax in de markt zou zijn voor Kehrer. Dat nieuws is inmiddels bevestigd door clubwatcher Johan Inan van het AD. "De onderhandelingen met Monaco, waar Kehrer in de eerste competitieduels van het seizoen op de bank begon, verlopen voorspoedig. Als technisch directeur Jordi Cruijff de huurdeal de komende dagen weet af te ronden, haalt hij opnieuw een brok aan ervaring binnen", schrijft Inan.
Kehrer kwam in het verleden uit voor clubs als Schalke 04, Paris Saint-Germain en West Ham United. In 2018 debuteerde hij als A-international voor Die Mannschaft. Met Duitsland was Kehrer actief op het WK van 2022. Zijn laatste oproep dateert van de zomer van 2025, toen hij als invaller meedeed in de strijd om de derde plaats in de Nations League tegen Frankrijk (0-2 verlies).
Afgelopen seizoen kwam Kehrer in alle competities tot 40 wedstrijden namens AS Moncao, waar hij nog vastligt tot medio 2028. De verdediger droeg in de eerste seizoenshelft zelfs regelmatig de aanvoerdersband bij de Monegasken.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.