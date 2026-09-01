Technisch directeur bevestigt: 'Niet voor niets zijn clubs als Ajax in hem geïnteresseerd'

Ajax heeft zich officieel gemeld bij Osasuna voor Enzo Boyomo, maar de Spaanse club is voorlopig niet van plan mee te werken aan een vertrek van de centrale verdediger. Technisch directeur Braulio Vázquez bevestigt dat er meerdere aanbiedingen voor de 24-jarige Kameroener zijn binnengekomen en spreekt openlijk de wens uit om hem in Pamplona te houden.

Ajax heeft volgens Spaanse media een eerste voorstel bij Osasuna neergelegd. De Amsterdammers zouden Boyomo het liefst willen huren en daarbij een optie tot koop willen bedingen. Die constructie kan Osasuna echter niet bekoren: de club uit Pamplona zet bij een eventueel vertrek in op een definitieve transfer en heeft het eerste voorstel vanuit Amsterdam afgewezen.

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Braulio bevestigt dat Ajax niet de enige geïnteresseerde partij is. "Het gaat niet alleen om dat bod, er zijn ook andere aanbiedingen geweest. Enzo vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde", zegt de sportief directeur van Osasuna.

Osasuna wil Boyomo niet zomaar laten gaan

Met nog ongeveer dertig uur tot het sluiten van de transfermarkt wil Osasuna Boyomo niet zonder meer laten vertrekken. Zelfs een financieel aantrekkelijk voorstel hoeft daar volgens Braulio niet direct verandering in te brengen.

"Met nog een dag te gaan tot het sluiten van de transfermarkt zouden we het zelfs bij een aanzienlijk bod niet overwegen, omdat we vinden dat we, los van het financiële plaatje, de beste versie van Enzo weer willen zien. Niet voor niets zijn clubs als Ajax in hem geïnteresseerd. Ik hoop dat hij blijft, zodat we over een zo sterk mogelijke selectie beschikken", aldus Braulio.

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Boyomo kwam twee jaar geleden voor 5,5 miljoen euro over van Valladolid en ligt bij Osasuna nog tot medio 2029 vast. In zijn contract staat een afkoopclausule van 25 miljoen euro. Volgens AS hoopt Osasuna bij een verkoop op een bedrag dat iets boven de helft daarvan ligt.

De negenvoudig international van Kameroen was vorig seizoen een vaste kracht en begon 29 wedstrijden in La Liga in de basis. Dit seizoen kwam hij in de competitie echter nog niet in actie.

Ajax zoekt versterking centraal achterin

Ajax is nadrukkelijk op zoek naar extra mogelijkheden in het hart van de defensie. Trainer Míchel Sánchez liet na de wedstrijd tegen Telstar al weten dat hij zijn selectie op meerdere posities graag versterkt ziet. "Ik denk dat we nog een buitenspeler, een centrale verdediger en mogelijk een middenvelder nodig hebben", zei de Spanjaard zondag.

De noodzaak om defensief nog iets te doen is deze zomer verder toegenomen door het vertrek van meerdere centrale verdedigers. Ko Itakura, Josip Sutalo en Ahmetcan Kaplan verlieten Ajax, terwijl tot dusver alleen de ervaren Daley Blind aan de achterhoede werd toegevoegd.

Osasuna staat ondertussen voor een lastige afweging. Mocht Boyomo alsnog vertrekken, dan blijven Alejandro Catena, Flavien-Enzo Boyomo's concurrenten Rockson en Herrando over voor het centrum van de defensie en zou de Spaanse club zelf nog een nieuwe verdediger nodig hebben. Met het einde van de transferperiode in zicht zal snel duidelijk moeten worden of Ajax erin slaagt Osasuna alsnog te overtuigen.