Ajax brengt bod uit op centrale verdediger van Osasuna en mikt op huurdeal met koopoptie

Ajax heeft een concreet voorstel neergelegd bij CA Osasuna voor Enzo Boyomo. De Amsterdammers willen de 24-jarige centrale verdediger op huurbasis naar Nederland halen en daarbij een optie tot koop bedingen. Dat meldt de Spaanse krant Diario de Navarra.

Boyomo ligt in Pamplona nog tot medio 2029 vast en heeft volgens Transfermarkt een geschatte marktwaarde van vijftien miljoen euro. De Kameroener was vorig seizoen een belangrijke kracht bij Osasuna en kwam in La Liga tot 29 basisplaatsen. In de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen moest hij echter genoegen nemen met een plek op de bank.

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Ajax is op zoek naar extra versterking voor het centrum van de verdediging. De Amsterdammers zagen deze zomer onder anderen Josip Sutalo vertrekken en willen de achterhoede van meer opties voorzien. Met een huurdeal voor Boyomo zou Ajax de verdediger eerst een seizoen aan het werk kunnen zien, voordat het besluit wordt genomen om de koopoptie al dan niet te lichten.

De interesse van Ajax komt niet volledig uit de lucht vallen. Trainer Míchel Sánchez kent Boyomo nog uit zijn tijd in Spanje en heeft de verdediger dus al eerder aan het werk gezien. De komst van de negenvoudig international van Kameroen zou de Spanjaard bovendien een extra optie geven centraal achterin.

Voor Osasuna kan een vertrek van Boyomo op korte termijn voor de nodige hoofdbrekens zorgen. Mocht de verdediger daadwerkelijk vertrekken, dan zal de club voor het sluiten van de transfermarkt nog op zoek moeten naar een vervanger. Tegelijkertijd zou een transfer financiële ruimte creëren om zelf nog zaken te doen.

Ajax en Osasuna zullen de komende uren moeten bepalen of ze tot een akkoord kunnen komen over de huur van Boyomo. De transfermarkt sluit op korte termijn, waardoor er weinig tijd is om de deal rond te krijgen.