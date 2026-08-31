Geflopte Mislintat-aankoop Jakov Medić lijkt terug te keren in Eredivisie

Jakov Medić lijkt terug te keren in de Eredivisie. De 27-jarige centrumverdediger is volgens Sky Sport hard op weg naar FC Utrecht, dat momenteel vergevorderde gesprekken voert met Norwich City over een huurtransfer. Van een definitief akkoord is echter nog geen sprake.

Volgens journalist Dennis Bayer is de ploeg uit de Domstad niet de enige gegadigde om de mandekker in te lijven. Er bevindt zich ook nog een club uit de Duitse Bundesliga in de race voor de handtekening van de Kroaat. Desondanks heeft FC Utrecht op dit moment de beste papieren om de fysiek sterke verdediger naar Nederland te halen. Volgens de berichtgeving van Sky is de huidige tendens in ieder geval duidelijk en wijzen alle signalen richting een overstap naar Utrecht.

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Met een transfer naar de Domstedelingen krijgt Medić de kans om zich opnieuw te bewijzen op de Nederlandse velden, nadat zijn eerdere avontuur bij Ajax geen succes werd. De speler werd in de zomer van 2023 door Sven Mislintat voor circa drie miljoen euro overgenomen van FC St. Pauli. Hoewel zijn debuut in Amsterdam memorabel was door een fraai afstandsschot in het met 4-1 gewonnen duel tegen Heracles Almelo, wist hij in de hoofdstad nooit te overtuigen. Uiteindelijk kwam hij tot slechts negen officiële wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA en wordt hij in de media regelmatig aangeduid als een miskoop.

Na een verhuurperiode bij VfL Bochum gedurende het seizoen 2024/25, vertrok de Kroatische verdediger in de zomer van 2025 definitief uit Amsterdam. Norwich City nam hem destijds voor ongeveer twee miljoen euro over. Bij de Championship-club verloor de centrumverdediger in de tweede helft van vorig seizoen echter zijn basisplaats. Recentelijk werd hij zelfs buiten de wedstrijdselectie gelaten, waardoor de leiding van The Canaries nu bereid lijkt om hem tijdelijk te laten vertrekken.

Voor de ploeg van Anthony Correia zou de komst van de kopsterke speler een zeer welkome versterking zijn. FC Utrecht zag deze transferperiode al meerdere verdedigers vertrekken en is dringend op zoek naar defensieve stootkracht. Bovendien kent de club een moeizame seizoensstart, waarin tot dusver slechts één punt uit vier wedstrijden werd behaald. De komende dagen moet blijken of de Domstedelingen de Duitse concurrentie definitief achter zich kunnen houden en de deal voor het sluiten van de markt officieel afronden.