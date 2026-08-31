Liverpool hakt knoop door over Gakpo na laatste bod Manchester City

maakt deze zomer definitief niet de overstap van Liverpool naar Manchester City. Transferjournalist Fabrizio Romano meldde maandagmiddag al dat de overgang serieus in gevaar was. Volgens aanvullende berichtgeving van The Athletic heeft de clubleiding op Anfield in de avonduren besloten om de Nederlandse aanvaller aan boord te houden. Hoewel een transfer naar het Etihad Stadium lang niet uit te sluiten viel, slaagde de club er niet in om tijdig een geschikte vervanger vast te leggen.

De Oranje-international had zelf zijn zinnen gezet op een vertrek en was persoonlijk al akkoord met de Engelse kampioen over een vijfjarig contract. Ook tussen de clubs vormde het financiële plaatje geen groot probleem. De ploeg van Enzo Maresca was bereid om een bedrag van ongeveer 85 miljoen pond, omgerekend ruim 99 miljoen euro, op tafel te leggen voor de vleugelaanvaller. Desondanks heeft Liverpool de deur voor een vertrek op het laatste moment in het slot gegooid.

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Dat Liverpool serieus rekening hield met een vertrek van Gakpo, bleek eerder op de maandag uit de komst van Bradley Barcola. De 23-jarige Fransman werd voor een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot ongeveer 140 miljoen euro overgenomen van Paris Saint-Germain. De kersverse aanwinst zette zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2031 en geldt als een directe versterking voor de linkerflank. Ondanks deze miljoenenaankoop wil de clubleiding niet met een te smalle selectie aan het seizoen beginnen, waardoor de Nederlander behouden blijft voor de aanvalslinie.

Voor Manchester City betekent het afketsen van de megatransfer een flinke tegenvaller. Omdat de Engelse transfermarkt dinsdagavond om middernacht Nederlandse tijd sluit, moeten de beleidsbepalers in Manchester razendsnel op zoek naar alternatieven. De clubleiding heeft inmiddels opnieuw contact gezocht met de entourage van Iliman Ndiaye. De aanvaller van Everton leek eerder op weg naar Tottenham Hotspur, maar die overgang is nog altijd niet officieel afgerond. Gakpo blijft ondertussen in Liverpool.