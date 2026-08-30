Míchel belooft Ajax-fans vuurwerk: ‘Het is honderd procent zeker dat die komt’

De supporters van Ajax mogen in de laatste dagen van de zomerse transferperiode nog vuurwerk verwachten. Die conclusie kan getrokken worden naar aanleiding van het interview dat hoofdtrainer Míchel zondagmiddag gaf voorafgaand aan het uitduel met Telstar.

Míchel bevestigde voor de camera van ESPN dat Ajax nog niet klaar is op de transfermarkt. De supporters van de Amsterdamse club mogen in de komende dagen in elk geval nog een nieuwe linkervleugelaanvaller verwachten. Die positie werd na het vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain ingevuld door onder anderen Abdellah Ouazane en Oscar Gloukh, maar Ajax zou graag een ander type toevoegen aan zijn selectie.

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“Het is honderd procent zeker dat er een vleugelspeler komt die ons diepte geeft, sterk is in de één-tegen-één-duels en een verticale speler is zoals Mika was”, vertelde Míchel in gesprek met Milan van Dongen over de transferplannen van Ajax.

“Of ik al meer weet? Nee, maar de linksbuitenpositie heeft voor Jordi (technisch directeur Jordi Cruijff, red.) prioriteit. En voor mij ook. We hebben er vaak over gesproken”, vervolgde de oefenmeester. “Op dit moment hebben we geen pure vleugelspeler. We hebben zo’n type speler wel nodig.”

Ajax werd de afgelopen dagen gelinkt aan diverse linksbuitens. Zo zou de Amsterdamse club onder andere geïnteresseerd zijn in Brian Rodríguez en zelfs al een bod van rond de twaalf miljoen euro hebben uitgebracht op de 26-jarige aanvaller van América.