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Ajax-fans nemen Ronald Koeman junior onder vuur met spottend spreekkoor

30 augustus 2026, 18:23
Ronald Koeman junior Telstar Ajax
Foto: © ESPN
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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De supporters van Ajax hebben het tijdens het competitieduel met Telstar gemunt op Ronald Koeman junior. De doelman van Telstar werd spottend toegezonden vanuit het uitvak na de 0-3 van Ajax.

Koeman junior zag er na een klein uur voetballen ontzettend slecht uit bij het derde doelpunt van Ajax. De keeper van Telstar speelde de bal amper onder druk in de voeten van tegenstander Julian Brandt, waarna Ajax richting het doel van Telstar kon.

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De bal belandde via Brandt bij Steven Berghuis, die vervolgens Tolu Arokodare aanspeelde. De boomlange aanvaller van Ajax produceerde vanbuiten het strafschopgebied een ogenschijnlijk gevaarloos schot door het midden van het doel, maar wist Koeman junior toch te verschalken.

Koeman junior zag er zeer slecht uit bij het doelpunt van Arokodare en werd na de treffer bespottend toegezongen door de Ajax-fans in het uitvak. Zij zongen: ‘Koeman in Oranje, oh, oh, oh’, zo was goed te horen in het stadion

Daarmee refereerden de supporters van Ajax aan de landelijke discussie die vlak voor het afgelopen WK ontstond rond de selectie van het Nederlands elftal. Destijds gingen er even stemmen op om Koeman junior, de zoon van toenmalig Oranje-bondscoach Ronald Koeman, als derde of zelfs vierde doelman mee te nemen naar het mondiale eindtoernooi. Zover kwam het uiteindelijk niet.

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 31 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Telstar
2
0
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0

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Eredivisie
GS
DS
PT
7
Excelsior
3
4
6
8
Groningen
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Ajax
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2
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