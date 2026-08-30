Live voetbal 6

Van der Vaart komt met duidelijke boodschap aan Ajax: ‘Die zou ik gewoon houden’

30 augustus 2026, 20:42
Rafael van der Vaart NOS
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Maak ons je Google-favoriet

Rafael van der Vaart heeft de clubleiding van Ajax geadviseerd om Steven Berghuis niet van de hand te doen. De analist is bij Studio Sport Voetbal zeer te spreken over de kwaliteiten van de 34-jarige aanvaller en ziet de speler nog altijd als een onmisbare schakel voor de Amsterdammers. 

Afgelopen donderdag kwam Viktor Tsyhankov voor een vast bedrag van 3,5 miljoen euro over van Girona. In de Johan Cruijff ArenA zette de nieuweling een handtekening onder een verbintenis tot medio 2029. Met de komst van de vleugelaanvaller heeft Míchel Sánchez de concurrentie op de rechterflank flink vergroot. Naast de kersverse aanwinst en de ervaren Berghuis strijdt ook talent Maher Carrizo momenteel voor die specifieke positie, al kan die de club tijdelijk verlaten.

Artikel gaat verder onder video

Voor Van der Vaart is de verhoogde concurrentiestrijd absoluut geen reden om afscheid te nemen van de rechtsbuiten. "We hebben Berghuis vandaag gezien, die zou ik gewoon houden", stelt hij. Volgens de voormalig middenvelder steekt de routinier er nog altijd bovenuit in de hoofdstad. "Dat is in alles nog steeds de beste speler", klinkt het lovend. Ook de investering in de nieuwe concurrent verandert daar voor de oud-speler niets aan: "Ze halen Tsyhankov van Girona, goeie speler, maar Berghuis is zo belangrijk voor het elftal. Dat weet ik zeker", aldus Van der Vaart.

De toekomst van de 34-jarige vleugelspeler is deze maand echter nadrukkelijk onderwerp van gesprek. De speler beschikt nog over een contract tot volgende zomer. Hoewel de directie openstaat voor een vertrek indien er een acceptabel bod op tafel komt en de routinier zelf een transfer ziet zitten, maakt de aanvaller vooralsnog gewoon deel uit van de selectie van technisch directeur Jordi Cruijff.

➡️ Lees ook:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sofyan Amrabat

Ajax troeft Europese topclub af in strijd om Sofyan Amrabat

  • Gisteren, 22:27
  • Gisteren, 22:27
  • 10
Sofyan Amrabat Ajax

'Ajax hengelt transfervrije Sofyan Amrabat binnen'

  • Gisteren, 20:16
  • Gisteren, 20:16
  • 7
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff wil ook voormalig enfant terrible van Barça naar Ajax halen'

  • Gisteren, 08:48
  • Gisteren, 08:48
  • 6
1 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
21
4
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws