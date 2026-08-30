Van der Vaart komt met duidelijke boodschap aan Ajax: ‘Die zou ik gewoon houden’

Rafael van der Vaart heeft de clubleiding van Ajax geadviseerd om niet van de hand te doen. De analist is bij Studio Sport Voetbal zeer te spreken over de kwaliteiten van de 34-jarige aanvaller en ziet de speler nog altijd als een onmisbare schakel voor de Amsterdammers.

Afgelopen donderdag kwam Viktor Tsyhankov voor een vast bedrag van 3,5 miljoen euro over van Girona. In de Johan Cruijff ArenA zette de nieuweling een handtekening onder een verbintenis tot medio 2029. Met de komst van de vleugelaanvaller heeft Míchel Sánchez de concurrentie op de rechterflank flink vergroot. Naast de kersverse aanwinst en de ervaren Berghuis strijdt ook talent Maher Carrizo momenteel voor die specifieke positie, al kan die de club tijdelijk verlaten.

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Voor Van der Vaart is de verhoogde concurrentiestrijd absoluut geen reden om afscheid te nemen van de rechtsbuiten. "We hebben Berghuis vandaag gezien, die zou ik gewoon houden", stelt hij. Volgens de voormalig middenvelder steekt de routinier er nog altijd bovenuit in de hoofdstad. "Dat is in alles nog steeds de beste speler", klinkt het lovend. Ook de investering in de nieuwe concurrent verandert daar voor de oud-speler niets aan: "Ze halen Tsyhankov van Girona, goeie speler, maar Berghuis is zo belangrijk voor het elftal. Dat weet ik zeker", aldus Van der Vaart.

De toekomst van de 34-jarige vleugelspeler is deze maand echter nadrukkelijk onderwerp van gesprek. De speler beschikt nog over een contract tot volgende zomer. Hoewel de directie openstaat voor een vertrek indien er een acceptabel bod op tafel komt en de routinier zelf een transfer ziet zitten, maakt de aanvaller vooralsnog gewoon deel uit van de selectie van technisch directeur Jordi Cruijff.