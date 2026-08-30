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Opstelling Ajax: basiskracht ontbreekt in afwachting van toptransfer

30 augustus 2026, 15:48
Ajax
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
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Míchel heeft bij Ajax de opstelling bekendgemaakt voor uitwedstrijd van zondagmiddag tegen Telstar (16.45 uur). De Spaanse trainer houdt Youri Baas op de bank in Velsen-Zuid en dat heeft waarschijnlijk te maken met een uitgaande transfer.

Baas was basisspeler in de drie laatste wedstrijden van Ajax. De centrumverdediger begint zondagmiddag tegen Telstar echter op de bank en wordt vervangen door Dies Janse. Laatstgenoemde is voor het eerst dit seizoen basisspeler bij Ajax.

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Diverse goed ingevoerde journalisten houden er rekening mee dat de reservebeurt van Baas te maken heeft met een uitgaande transfer. “Rond de verdediger speelt het een en ander. Diverse clubs serieus geïnteresseerd. Transfer goed mogelijk komende dagen”, schrijft Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad op X.

Tim van Duijn van Voetbal International voegt daaraan toe dat FC Porto zich bij Ajax gemeld heeft voor Baas. “Meerdere clubs tonen interesse, maar dat Baas op de bank start lijkt bewust”, klinkt het. Bij FC Porto zou Baas herenigd kunnen worden met Francesco Farioli: de twee werkten in het seizoen 2024/25 samen bij Ajax.

Ten opzichte van het Conference League-duel van afgelopen donderdag met FC Sion (5-3 overwinning) ontbreken ook Lucas Rosa, Youri Regeer en Abdellah Ouazane in de basiself van Ajax. Rosa en Regeer zijn volgens Ajax ‘niet fit’, al werd eerder vandaag bekend dat Regeer hard op weg is naar Werder Bremen. Ouazane zit op de bank en wordt links voorin vervangen door Oscar Gloukh.

Opstelling Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Janse, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Tolu Arokodare, Gloukh.

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Youri Baas

Youri Baas
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (17 mrt. 2003)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
33
4
2024/2025
Ajax
23
1
2023/2024
NEC
28
3

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