Feyenoord-fans zien opvallende oplossing voor blunderende Ernst tegen ADO

Feyenoord-supporters opperen een opmerkelijke ruildeal onder de lat na het teleurstellende gelijkspel tegen ADO Den Haag. Terwijl de Rotterdammers zaterdagavond in eigen huis niet verder kwamen dan een 2-2 eindstand, richtte de kritiek van de achterban op sociale media zich vooral op het contrast tussen de beide doelmannen. Waar Tjark Ernst een onzekere indruk maakte bij de thuisploeg, groeide zijn collega Kilian Nikiema aan de andere kant juist uit tot de grote uitblinker.
In De Kuip keek de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst al na twaalf minuten tegen een achterstand aan. Na de tweede helft werd die voorsprong verdubbeld. De maker van de eerste goal, Nigel Thomas, kopte een voorzet terug op Sékou Sylla die de bal hard en laag in de hoek schoof. Ernst dook wel naar de hoek, maar strekte zich niet uit en zag de bal naast zich in het doel verdwijnen. Hoewel Feyenoord zich via doelpunten van Ayase Ueda en Anis Hadj Moussa nog terugknokte naar een gelijkspel, nam de kritiek op de doelman flink toe.
Aan de andere kant van het veld kende Nikiema juist een uitstekende avond. De doelman uit Burkina Faso verrichtte in totaal tien reddingen. Met enkele spectaculaire reflexen hield hij Feyenoord in de slotfase van een winnende treffer af, wat ADO het eerste punt van het seizoen opleverde. De uiteenlopende prestaties zorgden op het platform X voor een duidelijke roep vanuit het Feyenoord-legioen.
Een deel van de aanhang bestempelt de voor vijf miljoen euro aangetrokken Ernst nu al als een "miskoop", ondanks dat de doelman intern wordt geprezen als een professional die op vrije dagen extra traint. Als oplossing voor de keeperskwestie opperen sommige fans een directe ruildeal met de in Den Haag zo gewaardeerde Nikiema.
De roep om versterking komt niet geheel onverwacht, aangezien Feyenoord na het vertrek van Justin Bijlow en Timon Wellenreuther nog altijd zoekt naar extra ervaring onder de lat. De club informeerde onlangs naar Etienne Vaessen, maar een overstap van de doelman van FC Groningen wordt deze transferperiode als onhaalbaar beschouwd. Hierdoor behoudt Ernst voorlopig het vertrouwen als eerste keuze, met Liam Bossin achter zich als reservekeeper, al zal de roep om een nieuwe versterking na dit weekend ongetwijfeld weer toenemen.
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Het was toch een verlossing? De verdedigers waren ook niet foutloos
Er is maar 1 fout bij Feyenoord en dat is de trainer. Als je van Persie hebt en die niet als eerste op je wedstrijdformulier zet dan ben je al weg wat mij betreft. En ja ik weet dat hij Feyenoord kampioen maakte maar van dit balletje breed voetbal word ik niet blij en met mij de meesten niet. Dus gewoon de spelers opstellen die voetballen zoals van Persie/Zinnhagel/Valente/Zeghiel En dan daaromheen de rest invullen... Maar het blijkt dat van Persie ontslaan dus het stomste was wat ze konden doen want van Bronckhorst is een van de angstigste trainers die er zijn..... Alles om niet te verliezen in plaats van ALLES OM TE WINNEN!
Ik snap wel dat hij op zijn vrije dag extra traint. Fake it until you make it.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het was toch een verlossing? De verdedigers waren ook niet foutloos
Er is maar 1 fout bij Feyenoord en dat is de trainer. Als je van Persie hebt en die niet als eerste op je wedstrijdformulier zet dan ben je al weg wat mij betreft. En ja ik weet dat hij Feyenoord kampioen maakte maar van dit balletje breed voetbal word ik niet blij en met mij de meesten niet. Dus gewoon de spelers opstellen die voetballen zoals van Persie/Zinnhagel/Valente/Zeghiel En dan daaromheen de rest invullen... Maar het blijkt dat van Persie ontslaan dus het stomste was wat ze konden doen want van Bronckhorst is een van de angstigste trainers die er zijn..... Alles om niet te verliezen in plaats van ALLES OM TE WINNEN!
Ik snap wel dat hij op zijn vrije dag extra traint. Fake it until you make it.