Feyenoord-fans zien opvallende oplossing voor blunderende Ernst tegen ADO

Feyenoord-supporters opperen een opmerkelijke ruildeal onder de lat na het teleurstellende gelijkspel tegen ADO Den Haag. Terwijl de Rotterdammers zaterdagavond in eigen huis niet verder kwamen dan een 2-2 eindstand, richtte de kritiek van de achterban op sociale media zich vooral op het contrast tussen de beide doelmannen. Waar een onzekere indruk maakte bij de thuisploeg, groeide zijn collega Kilian Nikiema aan de andere kant juist uit tot de grote uitblinker.

In De Kuip keek de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst al na twaalf minuten tegen een achterstand aan. Na de tweede helft werd die voorsprong verdubbeld. De maker van de eerste goal, Nigel Thomas, kopte een voorzet terug op Sékou Sylla die de bal hard en laag in de hoek schoof. Ernst dook wel naar de hoek, maar strekte zich niet uit en zag de bal naast zich in het doel verdwijnen. Hoewel Feyenoord zich via doelpunten van Ayase Ueda en Anis Hadj Moussa nog terugknokte naar een gelijkspel, nam de kritiek op de doelman flink toe.

Kan die Ernst ook opzij springen 😳. Het lijkt helemaal nergens op. Volgende miskoop in de maak 😬#feyado — Hamer69🔨 (@Hamer692) August 30, 2026

Keeper Ernst is de eerste joekel van een fout van Rigaux. Mijn hemel alles vliegt erin wat enigszins richting de hoek gaat. #feyado — Marc Dik (@Marc_Dik) August 30, 2026

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Aan de andere kant van het veld kende Nikiema juist een uitstekende avond. De doelman uit Burkina Faso verrichtte in totaal tien reddingen. Met enkele spectaculaire reflexen hield hij Feyenoord in de slotfase van een winnende treffer af, wat ADO het eerste punt van het seizoen opleverde. De uiteenlopende prestaties zorgden op het platform X voor een duidelijke roep vanuit het Feyenoord-legioen.

Die ADO keeper moeten ze gelijk een contract aanbieden in de Kuip, die Ernst kan dan naar de Haag… #feyado — No jokes™🇷🇺🇵🇸💎 EU = Tyranny 4 Europe (@Gulag2030) August 30, 2026

Vanavond nog bod Feyenoord op Nikiema? #feyado — Arthur (@Talentwillwin) August 30, 2026

ADO heeft wel een lijnkeeper. #FEYado — TV Kijkende Kameraden (@tvKameraden) August 30, 2026

Een deel van de aanhang bestempelt de voor vijf miljoen euro aangetrokken Ernst nu al als een "miskoop", ondanks dat de doelman intern wordt geprezen als een professional die op vrije dagen extra traint. Als oplossing voor de keeperskwestie opperen sommige fans een directe ruildeal met de in Den Haag zo gewaardeerde Nikiema.

De roep om versterking komt niet geheel onverwacht, aangezien Feyenoord na het vertrek van Justin Bijlow en Timon Wellenreuther nog altijd zoekt naar extra ervaring onder de lat. De club informeerde onlangs naar Etienne Vaessen, maar een overstap van de doelman van FC Groningen wordt deze transferperiode als onhaalbaar beschouwd. Hierdoor behoudt Ernst voorlopig het vertrouwen als eerste keuze, met Liam Bossin achter zich als reservekeeper, al zal de roep om een nieuwe versterking na dit weekend ongetwijfeld weer toenemen.