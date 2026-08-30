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Read verbolgen over penaltymomenten tegen ADO: 'Hij raakt alles behalve de bal'

30 augustus 2026, 17:20   Bijgewerkt: 17:26
Givairo Read Feyenoord ESPN
Foto: © ESPN
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Givairo Read is niet te spreken over het optreden van de arbitrage tijdens het thuisduel van Feyenoord tegen ADO Den Haag. De vleugelverdediger ging zondagavond tot twee keer toe naar de grond in het vijandelijke strafschopgebied, maar scheidsrechter Robin Hensgens zag in beide gevallen geen overtreding. Na afloop van de remise uitte het talent bij ESPN zijn onvrede over de onbestrafte momenten.

In een goedgevulde Kuip kende de ploeg van Giovanni van Bronckhorst een uiterst moeizame avond tegen de promovendus. Feyenoord keek al vroeg in de wedstrijd tegen een verrassende achterstand aan en moest na rust een 0-2 marge zien weg te poetsen tegen het stugge ADO Den Haag. Tijdens die inhaalrace deed zich in de vijfenvijftigste minuut het eerste opvallende moment voor. Read kwam in de zestienmeter in botsing met Yannick Eduardo. De aanvaller raakte daarbij het been van de Feyenoorder, maar de scheidsrechter zag daarin geen aanleiding om naar de stip te wijzen.

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Toen de rechtsback na het laatste fluitsignaal voor de camera verscheen, kreeg hij de beelden van de botsing met Eduardo te zien. Na het bestuderen van de herhaling was het oordeel van de verdediger glashelder. "Hij raakt alles behalve de bal, alleen maar mijn been", stelde hij stellig. "En als ik wegdraai, dan kan ik misschien gewoon schieten", voegde de speler daaraan toe.

Ruim twintig minuten later, in de achtenzeventigste minuut, was Read opnieuw het middelpunt van een moment in het zestienmetergebied. Ditmaal drong hij het strafschopgebied binnen en ging hij naar het gras na een duw in de rug van invaller Jesse Bal. Ook dit moment leverde geen fluitsignaal op van Hensgens, tot grote frustratie van de thuisploeg. Voordat hij de beelden had gezien, reageerde de mandekker al op deze specifieke situatie. "Ik heb hem nog niet teruggezien om eerlijk te zijn, maar ik hoorde wel dat ik met twee handen werd geduwd."

De arbiter had op het veld overigens wel direct een verklaring paraat voor het wegwuiven van de tweede penaltyclaim. "De scheidsrechter vond het een schouderduw, zei hij", blikte Read terug. "Het is achteraf, dus ik kan er niets meer aan veranderen. Maar ik ben het er niet mee eens, dat wel", besloot de ontevreden Feyenoorder na het zien van de beelden.

Ondanks de arbitrale beslissingen en een groot overwicht op het veld, wist de Rotterdamse ploeg een nederlaag in eigen huis ternauwernood te voorkomen. De achtervolging resulteerde uiteindelijk in een 2-2 eindstand, waardoor Feyenoord al voor de tweede keer dit seizoen punten morste in de Eredivisie.

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2 - 2
ADO Den Haag
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
3
0
2025/2026
Feyenoord
16
1
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
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