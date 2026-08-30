Steven Berghuis komt na Telstar - Ajax met speciaal dankwoord aan Daley Blind

dankt het doelpunt dat hij zondag maakte voor Ajax in de uitwedstrijd tegen Telstar (0-4 overwinning) aan ploeggenoot . Dat vertelt de ervaren rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder na afloop in gesprek met Hans Kraay junior.

Berghuis was zondag in het uitduel met Telstar belangrijk voor Ajax. Hij leverde in de eerste helft uit een hoekschop de assist bij de openingstreffer van Davy Klaassen, alvorens hij kort na rust zelf de 0-2 voor zijn rekening nam. Daarna stond hij met nog een assist nog aan de basis van de 0-3 van Tolu Arokodare.

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Bij zijn eigen treffer dreigde Berghuis met zijn favoriete linkervoet op doel te schieten, maar op het laatste moment koos hij voor een kap. Daarmee speelde hij zijn directe tegenstander uit, waarna hij afrondde met rechts.

“Daley Blind kwam na de wedstrijd tegen Sion naar me toe en zei: je moet vaker die kap doen, want ze verwachten dat je naar links gaat”, onthult Berghuis na het duel met Telstar voor de camera van ESPN. “Tegen Sion ging ik twee of drie keer naar binnen. Dus ik moet Daley even bedanken voor deze goal.”

Blind was zelf vanwege een blessure niet van de partij in Velsen-Zuid. “Hij is natuurlijk een verdediger, dus hij denkt vanuit het hoofd van een verdediger”, vervolgt Berghuis. “Hij zegt: als je variatie hebt in je kap… Dat maakt mij weer even… Dat heb je ook nodig.”

Berghuis krijgt van Kraay junior nog de vraag gesteld of hij genoten heeft van Ajax. “Ja, bij momenten. Bij momenten”, antwoordt hij. “Ik denk dat het een goede overwinning is. Dit is ook wel waar we een beetje naartoe moeten, zulke overwinningen. Goed gedaan en door naar volgende week zaterdag.” Dan speelt Ajax in eigen huis de topper tegen PSV.