FC Twente walst over Cambuur heen en boekt eenvoudige zege in Leeuwarden

FC Twente heeft zondagavond een eenvoudige overwinning geboekt op SC Cambuur. De ploeg van John van den Brom had in Leeuwarden nauwelijks iets te vrezen en liep dankzij fraaie treffers van Ruud Nijstad, Wout Weghorst, Marko Pjaca en Younes Taha uit naar een 0-4 voorsprong. In de slotfase deed Ilyes Hamache namens de thuisploeg nog iets terug: 1-4.

De wedstrijd stond vooraf vooral in het teken van de afwezigheid van de FC Twente-supporters. Zij mochten na de ongeregeldheden bij Cambuur-Feyenoord een week eerder niet aanwezig zijn. Ook een deel van de harde kern van Cambuur bleef aanvankelijk uit protest buiten het stadion. Na tien minuten kwamen de supporters alsnog naar binnen. Op een spandoek was de boodschap 'Veiligheid is prioriteit, collectief straffen is wanbeleid' te lezen.

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Op het veld was van een spannende wedstrijd nauwelijks sprake. FC Twente nam na 22 minuten de leiding via Nijstad. De verdediger kreeg alle ruimte om op te stomen en haalde vervolgens prachtig uit, waarbij zijn schot hoog in de kruising verdween. Vijf minuten later stond het al 0-2. Doelman Joël Drommel stuurde Weghorst met een lange bal weg, waarna de spits op snelheid richting het doel van Cambuur ging. Weghorst bleef koel en schoot de bal overtuigend binnen.

FC Twente had daarna volledige controle over de wedstrijd en kreeg mogelijkheden om de voorsprong verder uit te bouwen. Cambuur stelde daar weinig tegenover. De thuisploeg kwam voor rust slechts sporadisch in de buurt van het doel van Drommel. Direct na rust viel de derde Twentse treffer. Sondre Ørjasæter zorgde met een fraaie actie voor het voorbereidende werk en speelde een tegenstander door de benen, waarna hij de bal naar de tweede paal wipte. Daar stond Pjaca volledig vrij om de bal binnen te werken: 0-3.

Van den Brom kon vervolgens rustig wisselen en bracht onder anderen Thomas van den Belt binnen de lijnen. De middenvelder keerde daarmee terug op bekend terrein, aangezien zijn vader Gerald jarenlang bij Cambuur werkte en eerder directeur was bij FC Twente.

Een klein smetje op de avond was de reactie van Weidmann op zijn wissel. De middenvelder werd na een uur vervangen en was daar duidelijk niet blij mee. Hij gaf Van den Brom wel een hand, maar keek zijn trainer daarbij niet aan. "Doe eens normaal joh", reageerde Van den Brom zichtbaar geïrriteerd.

FC Twente bleef ondertussen de betere ploeg en maakte er in de 82e minuut zelfs 0-4 van. Taha profiteerde van een fout in de verdediging van Cambuur en bleef scherp toen doelman Jansen een eerdere inzet nog wist te keren.

In de slotfase verslapte FC Twente enigszins, waardoor Cambuur nog een eretreffer kon maken. Na nonchalant balverlies van Zerrouki kreeg Hamache de gelegenheid om Drommel te passeren. De aanvaller liet die kans niet liggen en bepaalde de eindstand op 1-4.

Daarmee beleefde FC Twente een zeer comfortabele avond in Leeuwarden. De Tukkers maakten al snel het verschil en hoefden na rust nauwelijks nog in de problemen te komen.