Zian Flemming wil weg bij Burnley: Aanvaller mikt op Europese top

heeft bij Burnley aangegeven dat hij de club deze zomer nog wil verlaten, maar een aanstaande transfer naar het Franse Lille OSC is in het water gevallen. Volgens transferjournalist Ben Jacobs heeft de Nederlandse aanvaller zijn zinnen gezet op een terugkeer naar de Premier League of een overstap naar een Europese topclub. Hoewel Lille zeer concreet was, is de Franse club inmiddels doorgeschakeld naar Feyenoord-spits Ayase Ueda.

Lange tijd leek de oud-speler van Fortuna Sittard hard op weg naar de Ligue 1. De onderhandelingen tussen Lille en Burnley verliepen echter moeizaam, waardoor de Noord-Fransen besloten om verder te kijken. Zondag bereikte de subtopper van Frankrijk een akkoord met Ueda, die zich inmiddels in Frankrijk heeft gemeld om de overstap definitief af te ronden. Daarmee is de komst van Flemming naar Lille definitief van de baan.

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Ondanks de afgeketste transfer blijft de wens van de Nederlander om te vertrekken onveranderd. Mogelijk biedt Brentford uitkomst, aangezien die club concrete belangstelling toont in de speler. Flemming heeft nog een doorlopend contract tot medio 2029. De Belgische manager Nicky Hayen ziet de aanvaller liever niet vertrekken, maar voor een bedrag van om en nabij de twintig miljoen pond is een transfer voor de degradant uit de Premier League bespreekbaar.

Flemming speelde tot dusver 71 officiële wedstrijden voor de Engelse club en was daarin 29 keer trefzeker. Vorig seizoen was hij nog goed voor elf treffers op het hoogste niveau in Engeland. Voor Flemming breekt een spannende slotfase van de transferperiode aan. Zijn vertrekwens is helder, maar het is nog de vraag welke club aan de financiële eisen van Burnley kan voldoen en hem de gewenste stap omhoog kan bieden.