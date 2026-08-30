Live voetbal

Zian Flemming wil weg bij Burnley: Aanvaller mikt op Europese top

30 augustus 2026, 23:59
Zian Flemming voorafgaand aan wedstrijd Burnley
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Maak ons je Google-favoriet

Zian Flemming heeft bij Burnley aangegeven dat hij de club deze zomer nog wil verlaten, maar een aanstaande transfer naar het Franse Lille OSC is in het water gevallen. Volgens transferjournalist Ben Jacobs heeft de Nederlandse aanvaller zijn zinnen gezet op een terugkeer naar de Premier League of een overstap naar een Europese topclub. Hoewel Lille zeer concreet was, is de Franse club inmiddels doorgeschakeld naar Feyenoord-spits Ayase Ueda.

Lange tijd leek de oud-speler van Fortuna Sittard hard op weg naar de Ligue 1. De onderhandelingen tussen Lille en Burnley verliepen echter moeizaam, waardoor de Noord-Fransen besloten om verder te kijken. Zondag bereikte de subtopper van Frankrijk een akkoord met Ueda, die zich inmiddels in Frankrijk heeft gemeld om de overstap definitief af te ronden. Daarmee is de komst van Flemming naar Lille definitief van de baan.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks de afgeketste transfer blijft de wens van de Nederlander om te vertrekken onveranderd. Mogelijk biedt Brentford uitkomst, aangezien die club concrete belangstelling toont in de speler. Flemming heeft nog een doorlopend contract tot medio 2029. De Belgische manager Nicky Hayen ziet de aanvaller liever niet vertrekken, maar voor een bedrag van om en nabij de twintig miljoen pond is een transfer voor de degradant uit de Premier League bespreekbaar.

Flemming speelde tot dusver 71 officiële wedstrijden voor de Engelse club en was daarin 29 keer trefzeker. Vorig seizoen was hij nog goed voor elf treffers op het hoogste niveau in Engeland. Voor Flemming breekt een spannende slotfase van de transferperiode aan. Zijn vertrekwens is helder, maar het is nog de vraag welke club aan de financiële eisen van Burnley kan voldoen en hem de gewenste stap omhoog kan bieden.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ueda

Champions League-club meldt zich voor Ueda: speler neemt afscheid bij Feyenoord

  • Gisteren, 18:42
  • Gisteren, 18:42
  • 4
Lille meldt zich voor Zechiël: dit is het miljoenenbod

Lille meldt zich voor Zechiël: dit is het miljoenenbod

  • di 25 augustus, 14:56
  • 25 aug. 14:56
  • 5
Feyenoord viert de 1-0 van Gjivai Zechiël tegen Go Ahead Eagles

Lille meldt zich opnieuw bij Feyenoord na verkoop van honderd miljoen

  • zo 23 augustus, 21:31
  • 23 aug. 21:31
  • 2
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Zian Flemming

Zian Flemming
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 28 jaar (1 aug. 1998)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
29
11
2024/2025
Millwall
0
0
2023/2024
Millwall
46
7
2022/2023
Millwall
43
15

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws