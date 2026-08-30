Verguisde Mees Hilgers verlaat FC Twente voor Eredivisie-concurrent

FC Twente en sc Heerenveen hebben overeenstemming bereikt over de transfer van . De 25-jarige centrale verdediger staat voor een overstap naar Friesland. Volgens De Telegraaf zal de Indonesisch international, mits hij de medische keuring met succes doorstaat, een driejarig contract ondertekenen bij de ploeg van trainer Robin Veldman.

Met de naderende transfer komt er een einde aan een slepende situatie in Enschede. De verdediger raakte bij FC Twente op een dood spoor nadat hij vorig jaar zijn aflopende contract niet wilde verlengen. De situatie escaleerde verder toen hij aan het begin van het seizoen niet kwam opdagen bij de training en vervolgens buiten de selectie werd gehouden. Hoewel Hilgers in eerste instantie transfervrij leek te vertrekken, werd zijn contract door een administratieve kwestie automatisch met een jaar verlengd.

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De afgelopen twaalf maanden verliepen uiterst moeizaam voor de verdediger. Op de slotdag van de transfermarkt in september vorig jaar leek hij op huurbasis, inclusief optie tot koop, naar Champions League-deelnemer Stade Brest te vertrekken. Deze deal ketste op het allerlaatste moment af omdat er onvoldoende tijd was om de medische keuring en het papierwerk af te ronden. Tot overmaat van ramp liep Hilgers begin november tijdens een training een zware kruisbandblessure op. Hierdoor wachtte hem een langdurig revalidatietraject en maakte hij gedurende het gehele afgelopen seizoen geen enkele officiële speelminuut.

Inmiddels bevindt de speler zich in de laatste fase van zijn herstel. Sinds medio augustus staat hij weer dagelijks op het trainingsveld. Volgens John van den Brom traint hij weer volledig mee, al gebeurt dit nog in een kleinere groep en is hij nog niet wedstrijdfit. Tijdens de aanstaande medische keuring in Friesland zal de medische staf van sc Heerenveen extra aandacht besteden aan de stabiliteit van zijn knie.