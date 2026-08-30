Champions League-club meldt zich voor Ueda: speler neemt afscheid bij Feyenoord

De kans is zeer groot dat bezig is aan zijn laatste dagen als speler van Feyenoord. De 28-jarige spits staat volgens Voetbal International nadrukkelijk in de belangstelling van LOSC Lille, dat dit seizoen uitkomt in de Champions League. Na het competitieduel met ADO Den Haag van zondag heeft de Japanner in De Kuip al afscheid genomen van zijn ploeggenoten. Een vertrek uit Rotterdam lijkt daarmee vlak voor het sluiten van de transfermarkt een uitgemaakte zaak.

Tegen de Hagenezen kwam de aanvaller nog in actie en tekende hij voor de aansluitingstreffer, al kon dat een 2-2 gelijkspel uiteindelijk niet voorkomen. Tien minuten voor tijd werd de doelpuntenmaker naar de kant gehaald door trainer Giovanni van Bronckhorst. Op de tribunes zaten op dat moment vertegenwoordigers van LOSC Lille, die na het laatste fluitsignaal direct wilden onderhandelen over een overstap. Na drie seizoenen in Rotterdamse dienst heeft de international de wens uitgesproken om een nieuwe stap in zijn carrière te zetten.

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Eerder deze zomer was er al concrete interesse vanuit Turkije. Fenerbahçe bracht een officieel bod uit van meer dan twintig miljoen euro op de spits. De formatie uit Istanbul schakelde echter door naar Romelu Lukaku, waardoor de weg nu vrij is voor Lille. Voor Feyenoord betekent het aanstaande vertrek een flinke aderlating. Vorig seizoen kroonde de rechtspoot zich met 25 doelpunten tot topscorer van de Eredivisie, waarmee hij concurrenten als Mika Godts en Troy Parrott aftroefde.

Met het naderende afscheid van de clubtopscorer staat technisch directeur Dévy Rigaux voor een uitdagende slotfase van de transferperiode. Omdat ook Casper Tengstedt op het punt staat een transfer naar het Franse Toulouse af te ronden, is de spoeling voorin plotseling dun. Van Bronckhorst beschikt momenteel over Nacho Ferri en Shaqueel van Persie als jonge alternatieven voor de spitspositie. De 21-jarige Spanjaard heeft in de eerste weken echter nog niet volledig weten te overtuigen. Ondertussen kijkt de Rotterdamse clubleiding naarstig naar versterkingen om het gat van de vertrekkende Japanner op te vullen. Daarbij zingt de naam van Lenny Joseph rond als mogelijke opvolger in De Kuip.