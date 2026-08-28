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Ron Jans geeft eerlijk toe: 'Ik heb mij behoorlijk ongelukkig gevoeld

28 augustus 2026, 22:49
FC Utrecht-trainer Ron Jans
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Ron Jans heeft in een openhartig interview teruggeblikt op het dieptepunt uit zijn trainersloopbaan. De coach beleefde dat tussen 2010 en 2012 bij SC Heerenveen, waar hij naar eigen zeggen een periode doormaakte waarin hij niet meer wist wie hij kon vertrouwen.

"Ik heb me in Heerenveen een halfjaar behoorlijk ongelukkig gevoeld", begint Jans in de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl. "Het is een heel verhaal, en je bent er zelf natuurlijk bij, maar op een gegeven moment wist ik niet meer wie ik kon vertrouwen", weet Jans nog. "Als je ergens trainer wordt en op het moment dat je begint de mensen die jou hebben aangesteld allemaal al weg zijn, dan is dat meestal geen goede start. Het eerste halfjaar waren er al wat conflictjes. Het tweede halfjaar was wel heel vervelend, moet ik zeggen."

'Ik had het niet moeten doen'

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Jans wil vervolgens wel benadrukken dat niet alles in Friesland vervelend was. "Sportief was het tweede seizoen zelfs uitstekend. Ook daar heb ik veel fijne mensen ontmoet. Maar het is wel iets waarvan ik achteraf zeg: ik had het niet moeten doen. Helemaal niet, nee. Eigenlijk merkte ik in het voorgesprek al dat er in de leiding van sc Heerenveen iets niet goed zat. Onderling ook. De club was zoekende."

De gepensioneerde trainer kijkt daarmee met gemengde gevoelens terug op zijn periode in Friesland. Sportief kende zijn tweede seizoen weliswaar de nodige hoogtepunten, maar persoonlijk werd de situatie bij de club volgens Jans steeds moeilijker: "Ik heb er veel van geleerd."

Vandaag Inside

Jans liet in dezelfde podcast overigens ook weten dat hij nooit zal aanschuiven in Vandaag Inside. De oud-trainer legde daarbij uit waarom hij een uitnodiging van de populaire talkshow bij voorbaat zou afslaan.

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