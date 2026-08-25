Nederlandse grootmacht informeert bij FC Groningen naar Etienne Vaessen

kan in het slot van de transferperiode mogelijk nog een fraaie transfer maken. Voetbal International linkt de doelman van FC Groningen dinsdagavond aan een transfer naar de Nederlandse top.

Vaessen is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van FC Groningen. De 31-jarige keeper kwam in de zomer van 2024 over van RKC Waalwijk en speelde sindsdien in alle competities 66 wedstrijden voor de noorderlingen.

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Vaessen is uitstekend begonnen aan de huidige voetbaljaargang in de Eredivisie. De international van Suriname moest afgelopen weekend weliswaar vijf keer vissen in de uitwedstrijd tegen PSV (5-1 nederlaag), maar won de eerste twee duels van het seizoen wel met FC Groningen, van respectievelijk FC Utrecht (2-1) en ADO Den Haag (1-4). Tegen ADO was hij zelfs goed voor een assist.

Mogelijk krijgt Vaessen op korte termijn nog een beloning voor zijn uitstekende vorm, want volgens Voetbal International heeft Feyenoord bij FC Groningen geïnformeerd naar de doelman. De Rotterdammers versterkten zich eerder deze zomer weliswaar met de Duitse keeper Tjark Ernst, maar willen naar verluidt nog een extra doelman toevoegen aan de selectie.

Volgens Voetbal International lijkt de komst van Vaessen ‘zo laat in de transferwindow een onmogelijke opgave’ voor Feyenoord. “Volgende zomer wordt een clausule geactiveerd en kan de goalie weg voor een kleine som”, klinkt het nog. Vaessen heeft nog een contract tot medio 2029 bij FC Groningen.