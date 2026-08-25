Feyenoord jaagt op Manchster United-talent: perspectief Shaqueel van Persie vertroebelt

Feyenoord hoopt zich voor het sluiten van de transfermarkt nog te versterken met een spits van Manchester United. De Rotterdammers zijn volgens De Telegraaf in gesprek over een tijdelijke overgang van de achttienjarige . De eventuele komst van de Deense jeugdinternational zou echter direct gevolgen kunnen hebben voor het perspectief van Shaqueel van Persie in De Kuip.

Onder Michael Carrick komt de aanvaller met Nigeriaanse roots vooralsnog niet in aanmerking voor een vaste basisplaats in de Engelse hoofdmacht. Manchester United heeft de spits daarom beschikbaar gesteld voor een verhuurperiode om vlieguren te maken op het hoogste niveau. Feyenoord wil toeslaan en de jeugdinternational voor één seizoen naar Rotterdam halen. Van een definitieve transfer is momenteel geen sprake en het is nog onduidelijk of de Rotterdammers een optie tot koop kunnen bedingen.

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De Rotterdamse interesse in een extra spits is opvallend, aangezien trainer Giovanni van Bronckhorst al over meerdere opties in de punt van de aanval beschikt. Naast Ayase Ueda en Casper Tengstedt maakt ook de Spanjaard Nacho Ferri deel uit van de selectie. Daarachter hoopt Van Persie op een definitieve doorbraak. De negentienjarige centrumspits is het huidige seizoen sterk begonnen met vier doelpunten, maar kreeg de afgelopen weken toch minder speeltijd dan Ferri. Als Feyenoord daar nog een extra concurrent van ongeveer dezelfde leeftijd aan toevoegt, zal de zoon van Robin van Persie opnieuw moeten vrezen voor zijn perspectief.

Een vertrek van Ueda zou de naderende komst van Obi-Martin logischer maken, maar daarvoor zijn vooralsnog weinig concrete aanwijzingen. Rondom de Japanse spits wordt al maanden gespeculeerd over een transfer. Fenerbahçe bracht eerder al een bod uit, maar de Japanner zag een overstap naar Turkije niet zitten. Zijn voorkeur gaat uit naar een transfer richting de Premier League. Zolang Ueda in Rotterdam blijft, is de bezetting in de voorhoede ruim.

De transferwindow voor Eredivisie-clubs sluit op woensdag 2 september. Tot die tijd blijft het de vraag of de deal met Manchester United wordt afgerond, zeker omdat ook het Duitse 1. FC Köln in onderhandeling zou zijn over een huurdeal met de talentvolle Deen. Mocht Obi-Martin daadwerkelijk in De Kuip neerstrijken, dan zal Van Persie zich moeten onderscheiden in een aanvalslinie waarin de concurrentie ongekend groot is.