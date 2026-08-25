Dick Schreuder heeft voorafgaand aan de wedstrijd bij Ziggo wat meer duidelijkheid gegeven over de plannen van NEC. Dušan Tadić begint vanaf de linkerkant, terwijl Clement Bischoff aan de rechterkant start. De twee aanvallers hebben daarbij de vrijheid om tijdens de wedstrijd van positie te wisselen.

Voorin kiest Schreuder voor Kaj Sierhuis en Bryan Linssen als spitsenduo, met Tjarron Chery daar in principe kort achter. Ook op het middenveld kan NEC volgens de trainer aanvallender gaan spelen. Lebreton kan namelijk doorschuiven, waardoor Nejasmic als enige controlerende middenvelder overblijft.

Schreuder weet wat NEC moet doen om de 1-3 nederlaag uit de heenwedstrijd recht te zetten. De Nijmegenaren moeten volgens hem vooral snel toeslaan. "We willen zo snel mogelijk een goal maken om er een wedstrijd van te maken", aldus de NEC-trainer.