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Champions League LIVE | Polster houdt NEC op de been na dramatische start

25 augustus 2026, 20:55   Bijgewerkt: 21:20
bodnec
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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NEC vecht dinsdagavond voor een kleine kans om zich te plaatsen voor de Champions League. In de laatste voorronde gaat de ploeg van Dick Schreuder in Noorwegen op bezoek bij Bodø/Glimt, dat na een 1-3 zege in Nijmegen al met één been in de Champions League staat. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

LIVE Champions League: Bodø/Glimt - NEC

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1m geleden

21:29

28' - Opmerkelijke vrije trap voor NEC (0-0)

Opmerkelijk moment: Darko Nejasmic lijkt Noé Lebreton te haken, maar scheidsrechter Michael Oliver fluit juist voor een overtreding van de thuisploeg. NEC krijgt daardoor een vrije trap.

3m geleden

21:27

26' - Storm voorkomt grote kans (0-0)

Gevaarlijk moment voor het doel van NEC. Jens Petter Hauge ziet Helmersen vrijstaan bij de tweede paal en probeert hem te bereiken met een voorzet. Tobias Storm glijdt goed mee en voorkomt dat Helmersen kan uithalen. Het levert Bodø/Glimt wel een corner op.

11m geleden

21:19

19' - Polster redt wéér (0-0)

Patrick Berg probeert het van grote afstand. De bal is geplaatst, maar de NEC-doelman weet de inzet knap te keren.

12m geleden

21:18

17'- Eindelijk een aanval van NEC (0-0)

Wat een actie van Deveron Fonville! De verdediger verovert de bal in zijn eigen zestien en dribbelt vervolgens helemaal door tot diep op de helft van Bodø/Glimt. Steun ontbreekt, maar Fonville probeert de bal bij de tweede paal neer te leggen. Haikin moet zich volledig strekken om de poging te pakken.

15m geleden

21:15

🟨 15' - Geel voor NEC (0-0)

Noé Lebreton trekt aan de noodrem door Auklend vast te houden en krijgt daarvoor de gele kaart. De middenvelder van NEC moet daardoor al vroeg oppassen.

17m geleden

21:13

13' - Polster houdt NEC op de been (0-0)

De doelman moet direct flink aan de bak. Hij houdt eerst een inzet tegen, maar speelt de bal daarna ongelukkig in de voeten van een tegenstander. Die krijgt een nieuwe kans, maar Polster herstelt zich knap en keert ook de tweede poging.

19m geleden

21:11

11' - Kans voor Bodø/Glimt (0-0)

De thuisploeg krijgt de ruimte in de zestien van NEC. Helmersen ontvangt de bal en haalt direct uit, maar zijn poging gaat wild over het doel.

21m geleden

21:09

🔄 Wissel bij NEC (0-0)

Dick Schreuder moest noodgedwongen al vroeg ingrijpen. Kaj Sierhuis is naar de kant gehaald en vervangen door reservedoelman Polster.

24m geleden

21:06

6' - Vrije trap over (0-0)

De vrije trap na de rode kaart van Crettaz wordt genomen door Patrick Berg. De middenvelder probeert het direct, maar zijn schot vliegt ruim over het doel van NEC.

26m geleden

21:04

3' - 🟥 Rood voor NEC (0-0)

Wat een dramatische start voor NEC. Doelman Gonzalo Crettaz komt buiten zijn zestien in actie en maakt hands met zijn hand. Michael Oliver trekt direct rood, waardoor NEC al na drie minuten met tien man verder moet.

30m geleden

21:00

0' - We zijn begonnen! (0-0)

Tjarron Chery heeft afgetrapt namens NEC. De bal rolt in Noorwegen, waar de Nijmegenaren een 1-3 achterstand moeten zien weg te werken om de league phase van de Champions League te bereiken.

33m geleden

20:57

Slecht voorteken?

De spelers staan op het veld. Opmerkelijk, de Europa League tune wordt ingezet in plaats van de Champions League hymne.

42m geleden

20:49

1u geleden

20:43

Schreuder verduidelijkt opstelling

Dick Schreuder heeft voorafgaand aan de wedstrijd bij Ziggo wat meer duidelijkheid gegeven over de plannen van NEC. Dušan Tadić begint vanaf de linkerkant, terwijl Clement Bischoff aan de rechterkant start. De twee aanvallers hebben daarbij de vrijheid om tijdens de wedstrijd van positie te wisselen.

Voorin kiest Schreuder voor Kaj Sierhuis en Bryan Linssen als spitsenduo, met Tjarron Chery daar in principe kort achter. Ook op het middenveld kan NEC volgens de trainer aanvallender gaan spelen. Lebreton kan namelijk doorschuiven, waardoor Nejasmic als enige controlerende middenvelder overblijft.

Schreuder weet wat NEC moet doen om de 1-3 nederlaag uit de heenwedstrijd recht te zetten. De Nijmegenaren moeten volgens hem vooral snel toeslaan. "We willen zo snel mogelijk een goal maken om er een wedstrijd van te maken", aldus de NEC-trainer.

1u geleden

20:28

Europees vangnet

Mocht NEC vandaag onverhoopt worden uitgeschakeld, dan zit het Europese avontuur het nog niet op. Bij het mislopen van het miljardenbal zal de ploeg van Dick Schreuder zich automatisch plaatsen voor de competitiefase van de Europa League.

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Bodø/Glimt - NEC

FK Bodø/Glimt
21:00
N.E.C.
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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