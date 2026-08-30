Ajax neemt afscheid van Youri Regeer

gaat vertrekken bij Ajax. Het Algemeen Dagblad meldt zondagmiddag dat de middenvelder de Amsterdamse club in de huidige transferperiode nog op huurbasis gaat verlaten.

Regeer gaat momenteel door een enorm lastige periode bij Ajax. De jeugdexponent van de Amsterdammers was lange tijd de enige controlerende middenvelder in de selectie van hoofdtrainer Míchel, maar zakte dit seizoen al een aantal keer door de ondergrens.

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Zo beleefde Regeer afgelopen donderdag een ontzettend vervelende avond tegen FC Sion. De 23-jarige middenvelder zag er in de openingsfase van het Conference League-duel een aantal keer slecht uit en moest het veld na ruim twintig minuten uiteindelijk verlaten met een blessure. Toen Regeer van het veld liep, klonk er pijnlijk gejuich en cynisch applaus voor hem in de Johan Cruijff ArenA.

Regeer lijkt zijn laatste wedstrijd voor Ajax voorlopig gespeeld te hebben, want volgens het Algemeen Dagblad is de Amsterdamse club met Werder Bremen akkoord over een verhuur van de controleur. De verwachting is dat er door de Duitse club een optie tot koop in de huurovereenkomst zal worden opgenomen.

Het vertrek van Regeer volgt één dag nadat bekend werd dat Ajax in zee gaat met Sofyan Amrabat. De Marokkaans international werd zondag officieel gepresenteerd door de club, nadat zijn contract bij Fenerbahçe was ontbonden.