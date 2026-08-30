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Ajax neemt afscheid van Youri Regeer

30 augustus 2026, 14:34
Youri Regeer Ajax
Foto: © Imago
5 reacties
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Demen Bulbul | Redacteur
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Youri Regeer gaat vertrekken bij Ajax. Het Algemeen Dagblad meldt zondagmiddag dat de middenvelder de Amsterdamse club in de huidige transferperiode nog op huurbasis gaat verlaten.

Regeer gaat momenteel door een enorm lastige periode bij Ajax. De jeugdexponent van de Amsterdammers was lange tijd de enige controlerende middenvelder in de selectie van hoofdtrainer Míchel, maar zakte dit seizoen al een aantal keer door de ondergrens.

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Zo beleefde Regeer afgelopen donderdag een ontzettend vervelende avond tegen FC Sion. De 23-jarige middenvelder zag er in de openingsfase van het Conference League-duel een aantal keer slecht uit en moest het veld na ruim twintig minuten uiteindelijk verlaten met een blessure. Toen Regeer van het veld liep, klonk er pijnlijk gejuich en cynisch applaus voor hem in de Johan Cruijff ArenA.

Regeer lijkt zijn laatste wedstrijd voor Ajax voorlopig gespeeld te hebben, want volgens het Algemeen Dagblad is de Amsterdamse club met Werder Bremen akkoord over een verhuur van de controleur. De verwachting is dat er door de Duitse club een optie tot koop in de huurovereenkomst zal worden opgenomen.

Het vertrek van Regeer volgt één dag nadat bekend werd dat Ajax in zee gaat met Sofyan Amrabat. De Marokkaans international werd zondag officieel gepresenteerd door de club, nadat zijn contract bij Fenerbahçe was ontbonden.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

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Kramer
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3.227 Reacties
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Jordi is cooking

Kicker
794 Reacties
778 Dagen lid
1.844 Likes
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Hij mag van mij in Bremen blijven. Eindelijk zijn we van hem af, krijg gewoon pijn in de ogen om hem steeds te zien klungelen op dat middenveld.

Allback
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1.218 Reacties
1.433 Dagen lid
5.939 Likes
Allback
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Niet leuk voor die jongen, maar het is inmiddels toch wel duidelijk dat hij voor Ajax niet goed genoeg is.

CG
3.864 Reacties
1.132 Dagen lid
14.302 Likes
CG
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Iedereen heeft niet alleen goede tijden maar ook lang een slechte tijd, klinkt logisch!!

Veluwe
281 Reacties
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419 Likes
Veluwe
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Gelijk stoppen met de jeugdopleiding t/m O15.

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Youri Regeer

Youri Regeer
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (18 aug. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
2
0
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
27
0
2024/2025
Jong Ajax
2
0

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