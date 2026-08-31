Hilgers haalt uit naar FC Twente na transfersoap: 'Wat willen ze dan bereiken?'

heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn veelbesproken vertrek bij FC Twente. De 25-jarige verdediger maakte de overstap naar sc Heerenveen, na een maandenlange en slepende transfersoap in Enschede. In een interview met ESPN laat de kersverse aanwinst van de Friezen doorschemeren dat het conflict met zijn oude werkgever veel complexer in elkaar steekt dan in de media is belicht.

Op de suggestie dat waar twee vechten, twee schuld hebben, is de rechtspoot stellig. "Ik vind dat niet. Ik ga het verhaal niet doen, want ik wil het achter me laten", aldus de mandekker. Volgens de Indonesisch international zijn er binnen de selectie en zijn directe omgeving genoeg mensen die exact weten hoe de vork in de steel zit. "De mensen die achter me staan en de spelers die kennen het echte verhaal, misschien moet je het een keer aan hen vragen", voegt hij daaraan toe.

Artikel gaat verder onder video

De kern van de breuk lag bij een administratieve misstap rondom het contract van de speler. Zijn contract liep af, maar werd automatisch met een jaar verlengd tot medio 2027 omdat deze niet tijdig werd opgezegd. Hilgers steekt de hand in eigen boezem. "Ik denk dat mijn zaakwaarnemer destijds het contract had kunnen opzeggen. Als ik wist dat die regel bestond, had ik hem gebeld en gezegd: vergeet niet hem op te zeggen", legt de ex-speler van FC Twente uit. Volgens de verdediger speelden financiële motieven vanuit de Enschedese clubleiding een grote rol. "Nu werd hij automatisch verlengd omdat zij er wat aan wilden verdienen natuurlijk. De situatie was dat ik nog een contract had, maar wel buiten de selectie zat. Nu wilden ze weer verlengen met één jaar, wat willen ze dan bereiken?" vraagt hij zich hardop af.

Vanwege de onenigheid verscheen de verdediger eerder deze zomer niet op de eerste trainingen van het seizoen. Hoewel hij destijds hard werd aangepakt, stelt Hilgers dat de clubleiding wel degelijk op de hoogte was van zijn motieven. "Dat zijn dingen die zijn gebeurd. Dingen tussen mij en de club, waarvan zij begrepen waarom ik niet kwam", verklaart de rechtspoot, die aangeeft dat ook de bedrijfsarts van FC Twente begrip toonde voor zijn absentie. Het stoort de aanwinst van sc Heerenveen vooral dat het beeld in de pers eenzijdig was. "Er is heel veel geschreven en gezegd vanuit één kant. Ik heb nooit mijn verhaal gedaan en dat was ook zwaar", blikt hij terug.

Ondanks de bittere nasmaak vindt de verdediger het spijtig hoe zijn periode in Overijssel ten einde is gekomen. "Ja, dat is gewoon zonde van alle jaren en het gevoel dat je hebt en de dingen die je hebt meegemaakt. Ik woonde daar vanaf mijn zestiende op mezelf, een groot deel van mijn vrienden komt uit de buurt van Enschede en je kan daar niet over straat. Dat is niet top", klinkt het. Uiteindelijk vonden zijn management en de directie van FC Twente een uitweg, waarna sc Heerenveen naar schatting een half miljoen euro betaalde om hem vast te leggen. De Friezen bedongen tevens een optie voor een extra jaar, terwijl de Tukkers een doorverkooppercentage van twintig procent overhielden aan de deal.

In het Abe Lenstra Stadion hoopt de kersverse Friese aanwinst zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, al moet hij daarvoor eerst volledig herstellen van een zware kruisbandblessure die hij in november vorig jaar opliep. De verdediger traint inmiddels weer volledig mee met de selectie van trainer Robin Veldman en focust zich puur op de toekomst. "Ik laat het achter me en ik focus me op Heerenveen", stelt Hilgers resoluut. "Daar waren we natuurlijk naar op zoek met mijn kamp en de directie. Dat heeft lang geduurd, maar uiteindelijk ben ik blij dat we met zijn allen door één deur zijn gekomen", aldus de mandekker, die blij is met zijn nieuwe werkgever. "Ik ben blij dat ze me deze stap gunnen", besluit hij.