Hugo Borst snapt helemaal niets van keuze Ajax: 'Uitgerekend hij moet weg'

Hugo Borst begrijpt er helemaal niets van dat Ajax openstaat voor een vertrek van . De columnist stelt in het Algemeen Dagblad dat de verdediger een van de betere spelers was in de afgelopen seizoenen en vindt een mogelijke transfer onbegrijpelijk, zeker gezien de uitgesproken ambitie om de landstitel te veroveren.

Baas leek de laatste dagen hard op weg naar de uitgang in de Johan Cruijff ArenA. FC Porto meldde zich officieel voor de 23-jarige linkspoot. Dat voorstel werd maandagochtend echter door Cruijff van tafel geveegd, omdat het bod onvoldoende was. De Portugese topclub hoopte op een huurconstructie of een lager bedrag, maar de Amsterdamse leiding verlangt circa twintig miljoen euro. Ook de interesse van Eintracht Frankfurt is in de laatste dagen van de transfermarkt bekoeld.

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In zijn column uit Borst zijn verbazing over de bereidheid van de clubleiding om überhaupt mee te werken aan een vertrek. "Youri Baas was de fier wapperende vlag op de strontschuit die Ajax de afgelopen twee seizoenen was. Uitgerekend deze uitblinkende verdediger moet weg", schrijft hij. De voetbalcriticus wijst daarbij op de titelambities die de huidige technische leiding heeft uitgesproken. "Dat doe je toch met de beste spelers?", is de gedachte achter zijn kritiek.

Ook de concurrentiestrijd in de achterhoede roept vragen op bij de columnist. Waar de 19-jarige Aaron Bouwman momenteel een vaste waarde is en de voorkeur krijgt, moet de Ajacied van het Jaar van afgelopen seizoen vaker genoegen nemen met een reserverol. "Bouwman of Baas? Dat is een eenvoudige keuze", schrijft Borst, waarna hij de staat van de Amsterdamse defensie fileert: "Ajax is achterin zo lek als een twee eeuwen oude zinken emmer".

Voorlopig hoeft Borst zich in ieder geval geen zorgen te maken over een overstap naar Portugal, aangezien Porto nul op het rekest kreeg. Baas ontbrak afgelopen zondag in de basisopstelling tijdens de overwinning op Telstar vanwege de transferperikelen, maar viel later wel in. Alleen wanneer een club in de absolute slotfase van de transferperiode nog bereid is om aan de forse vraagprijs te voldoen, behoort een vertrek nog tot de mogelijkheden.