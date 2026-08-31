Brian Brobbey krijgt last minute-transferkans: Serie A-club ziet hem als alternatief

kan in de absolute slotfase van de transferperiode nog een verrassende overstap maken naar Como 1907, dat meldt Mounir Boualin van Soccernews. De Italiaanse club ziet in de spits van Sunderland AFC het belangrijkste alternatief voor . De onderhandelingen tussen Como en ACF Fiorentina over de komst van de Italiaanse international zijn namelijk op losse schroeven komen te staan.

Lange tijd leek het erop dat Kean de nieuwe aanvalsleider van de Serie A-club zou worden. Er lag een akkoord op tafel over een huurconstructie van tien miljoen euro, inclusief een verplichte koopoptie van 25 tot 30 miljoen euro en vijf miljoen euro aan bonussen. Omdat de laatste plooien niet op tijd kunnen worden gladgestreken, is die overgang nu uiterst onzeker geworden. De ploeg van trainer Cesc Fàbregas is daardoor genoodzaakt om snel door te schakelen.

Artikel gaat verder onder video

De keuze is daarbij gevallen op Brobbey. Como heeft volgens Boualin inmiddels al contact opgenomen met de 24-jarige aanvaller om te peilen of hij openstaat voor een transfer. De oud-speler van Ajax zou de situatie voorlopig willen afwachten, maar staat zelf wel open voor een avontuur in de Serie A. Een extra trekpleister is dat de club uit Noord-Italië dit seizoen uitkomt in de Champions League. De Italianen moeten echter eerst definitief uitsluitsel krijgen over de klappende deal met Kean voordat zij concreet kunnen doorpakken voor de Nederlander.

Mocht Como daadwerkelijk een officieel bod uitbrengen, dan wacht er nog een zware onderhandeling met Sunderland. De Engelse club nam de spits in september vorig jaar voor twintig miljoen euro over van Ajax en zag hem vervolgens indruk maken in de Premier League. Brobbey heeft in Engeland nog een doorlopend contract tot medio 2030. Volgens de laatste berichten verlangt de huidige werkgever een bedrag tussen de veertig en vijftig miljoen euro voor de spits. Eerder deze zomer gaf Sunderland nog aan de aanvaller helemaal niet te willen verkopen.

De tijd begint bovendien flink te dringen voor alle betrokken partijen. De transfermarkt in Italië sluit komende dinsdag. Mocht de komst van Kean definitief van de baan zijn, dan heeft de clubleiding van Como slechts een zeer kort tijdsbestek om een miljoenenakkoord te bereiken over de veelgevraagde Nederlander.