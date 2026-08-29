Italianen tweeten plots massaal over Feyenoord: 'Hoe kan dit?'

Italiaanse voetbalfans tweeten zaterdag plots over Feyenoord. Een nieuw tenue van Fiorentina, dat wordt gedragen in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, lijkt volgens Italianen verdacht veel op het shirt van Feyenoord.

Fiorentina speelt doorgaans in een paars thuisshirt, maar zaterdag draagt La Viola eerood-wit-shirt. Samen met kledingsponsor Joma bracht de Italiaanse club een speciaal jubileumtenue uit ter ere van het honderdjarig bestaan, van 1926 tot 2026. Het shirt is daarom uitgevoerd in rood en wit, verdeeld over twee helften. Daarmee wordt het allereerste tenue uit 1926 nagebootst, dat werd gedragen nadat Club Sportivo Firenze en Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas waren samengegaan.

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Ook in de details verwijst Fiorentina nadrukkelijk naar de eigen geschiedenis. Op de borst staat het oorspronkelijke clublogo uit 1926, met de rode fleur-de-lis in een wit, druppelvormig schild. In de stof is bovendien het getal 100 verwerkt als een soort oneindigheidssymbool. Op de linkermouw zijn dertien lelies aangebracht. Daarmee wordt zowel voormalig aanvoerder Davide Astori geëerd als de achterban van Fiorentina, die als twaalfde man wordt beschouwd.

Het jubileumshirt is bovendien een exclusief verzamelstuk. Fiorentina liet slechts 1.926 exemplaren van het rood-witte veldshirt produceren, een directe verwijzing naar het oprichtingsjaar. Het tenue ging afgelopen woensdag officieel in de verkoop. Dat Fiorentina het enkele dagen later ook op het veld presenteert, biedt de club daarmee direct de gelegenheid om het bijzondere jubileumshirt aan een wereldwijd voetbalpubliek te tonen.

De boodschap lijkt niet bij alle fans aangekomen. Op X verschijnen talloze berichten in het Italiaans met teksten als 'sinds wanneer is Fiorentina veranderd in Feyenoord?' en 'Kan iemand mij dit shirt van Fiorentina uitleggen? Het lijkt wel Feyenoord'. Ook enkele Feyenoord-fans is het opgevallen.