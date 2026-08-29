Ajax-supporters hebben één grote vraag over Sofyan Amrabat

Ajax lijkt zich te gaan versterken met en dat leidt tot veel reacties van de eigen supporters. Op sociale media is het nodige enthousiasme te lezen over het nieuws dat Ajax ‘eindelijk’ een controleur heeft gevonden. Tegelijkertijd vragen veel fans zich af hoe Amrabat er momenteel voor staat.

Amrabat nam deze zomer deel aan het WK met Marokko. Hij kwam in drie wedstrijden in actie, waaronder de verloren kwartfinale tegen Frankrijk op 9 juli. Sindsdien speelde hij geen officiële wedstrijd meer. Door zijn contractontbinding bij Fenerbahçe kan Amrabat transfervrij overkomen naar Amsterdam, waar een tweejarig contract voor hem klaarligt. Naar verluidt wordt hij maandag gepresenteerd.

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Na het vertrek van Jordan Henderson een jaar geleden zocht Ajax naar een nieuwe 'nummer 6'. Die zoektocht kan nu worden afgesloten. Ajax-fans grappen op sociale media dat ze nauwelijks kunnen geloven dat Ajax eindelijk een controleur heeft. Ze hopen echter dat Amrabat ook meteen een toegevoegde waarde zal blijken op het veld.

"We hebben een 6... Ajax heeft gewoon een 6... Dat ik dit nog mag meemaken!", schrijft een supporter. Een ander is eveneens positief: "Ik ben er content mee. Natuurlijk zijn er betere opties, dat zal altijd zo zijn, maar Amrabat is meer dan prima." Ook zijn transfervrije status wordt als voordeel gezien: "Transfervrije Amrabat is gewoon top! Nog genoeg ruimte voor Jordi om anderen te halen en daarnaast een prima speler."

Toch is er ook twijfel over zijn huidige niveau. "Echt nul idee of die Amrabat nog wat kan", schrijft iemand. Een andere fan plaatst vooral vraagtekens bij het resultaat van de lange zoektocht: "Na 2,5 jaar zoeken uitkomen bij de transfervrije Amrabat..."

Voor de Marokkaans international betekent zijn transfer een terugkeer op de Nederlands velden. Hij speelde in de jeugdopleiding van FC Utrecht en kwam voor die club tot 54 officiële wedstrijden, voordat Amrabat de stap maakte naar Feyenoord. Hij speelde later voor Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United, Fenerbahçe en Real Betis.