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Dit zijn alle tegenstanders van Ajax in de Conference League

28 augustus 2026, 13:43
Girona-trainer Michel
Foto: © Imago
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De zes tegenstanders van Ajax in de competitiefase van de Conference League zijn bekend. De Amsterdammers waren bij de loting, die vrijdagmiddag werd verricht in Monaco, ingedeeld in pot 1 en mogen zich onder meer opmaken voor een ontmoeting met Atalanta Bergamo.

Volledige Conference League-loting Ajax

Ajax was op basis van de Europese clubcoëfficiënt ingedeeld in pot 1 van de 6. De Amsterdammers, die zich via drie voorronden plaatsten voor het hoofdtoernooi, stuiten in de competitiefase op zes verschillende tegenstanders, uit elke pot eentje. Van de zes wedstrijden worden er drie thuis in de Johan Cruijff ArenA, en drie uit gespeeld.

Alle tegenstanders van Ajax:

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Pot 1: Atalanta (thuis)
Pot 2: FC Midtjylland (uit)
Pot 3: Getafe (thuis)
Pot 4: Sint-Truiden (uit)
Pot 5: Hajduk Split (uit)
Pot 6: FC Thun (thuis)

Speeldata Conference League 2026/27

De competitiefase van de Conference League gaat van start na de eerste interlandbreak, op donderdag 15 oktober. In tegenstelling tot de Champions League en de Europa League, eindigt de competitiefase van de Conference League al voor de winterstop, op donderdag 17 december. Het exact speelschema wordt later bekendgemaakt door de UEFA.

Speelronde 1: 15 oktober 2026
Speelronde 2: 22 oktober 2026
Speelronde 3: 5 november 2026
Speelronde 4: 26 november 2026
Speelronde 5: 10 december 2026
Speelronde 6: 17 december 2026

Wie plaatst zich voor de knock-outfase?

In de competitiefase van de Conference League speelt elk van de 36 clubs zes wedstrijden tegen zes verschillende tegenstanders. Na zes speelronden ontstaat één gezamenlijke ranglijst. De nummers 1 tot en met 8 plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales.

De nummers 9 tot en met 24 moeten via de tussenronde alsnog een ticket voor de achtste finales zien te bemachtigen. Die wedstrijden worden gespeeld op 18 en 25 februari 2027. Voor de nummers 25 tot en met 36 zit het Europese seizoen er direct op.

De achtste finales staan gepland voor 11 en 18 maart, waarna de kwartfinales op 8 en 15 april en de halve finales op 29 april en 6 mei worden afgewerkt. De finale van de Conference League wordt op woensdag 2 juni 2027 gespeeld in het Beşiktaş Park in Istanbul.

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Kramer
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15 tot 18 punten? Atalanta is de enige pittige.

0laf
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Een paar potjes niet verloren en nu al deze verwachtingen? Ik help het jullie hopen.

CG
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@Kramer

Dat klopt, ik had ook beetje berekend maar dan op 16 punten!!

Kicker
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Als Ajax geen nieuwe nr 6 haalt, blijft het middenveld heel instabiel en krijgen we wedstrijden te zien als tegen Fc Sion waarbij het alle kanten op kan.

Stoker
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En ajax kan niet omgaan met getafe

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
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3.223 Reacties
1.431 Dagen lid
20.651 Likes
Kramer
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15 tot 18 punten? Atalanta is de enige pittige.

0laf
1.395 Reacties
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Een paar potjes niet verloren en nu al deze verwachtingen? Ik help het jullie hopen.

CG
3.852 Reacties
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CG
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@Kramer

Dat klopt, ik had ook beetje berekend maar dan op 16 punten!!

Kicker
783 Reacties
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Als Ajax geen nieuwe nr 6 haalt, blijft het middenveld heel instabiel en krijgen we wedstrijden te zien als tegen Fc Sion waarbij het alle kanten op kan.

Stoker
264 Reacties
1.101 Dagen lid
1.240 Likes
Stoker
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En ajax kan niet omgaan met getafe

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