Ajax-fans reageren met afschuw op loting: 'Je wist dat dit ging gebeuren'

Ajax krijgt in de competitiefase van de Conference League opnieuw te maken met Getafe. De Spaanse club kwam bij de loting in uit de koker als een van de tegenstanders van de Amsterdammers, waarmee een frustrerende Europese herinnering nieuw leven wordt ingeblazen. Bij veel aanhangers van de club roept de naam van de opponent nog altijd onmiddellijk afgrijzen op.

De twee ploegen stonden in februari 2020 tegenover elkaar in de Europa League. Getafe won de heenwedstrijd in eigen huis destijds met 2-0, waarna Ajax een week later in de Johan Cruijff ArenA niet verder kwam dan een 2-1 overwinning. De Amsterdammers werden daardoor uitgeschakeld in Europa. Vooral de manier waarop de Spanjaarden in de eerste wedstrijd speelden, is bij de achterban diep in het collectieve geheugen blijven hangen.

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De Spaanse ploeg stond destijds al onder leiding van José Bordalás, die ook nu weer aan het roer staat bij de opponent van de Amsterdammers. De trainer maakte er zes jaar geleden een fysieke en zeer onderbroken wedstrijd van. Overtredingen, opstootjes en tijdrekken zorgden ervoor dat de bal nauwelijks in het spel was. Uit cijfers van Opta bleek dat er in het hele duel slechts 42 minuten en 36 seconden daadwerkelijk werd gevoetbald, wat destijds de op één na laagste hoeveelheid zuivere speeltijd in een Europa League-wedstrijd sinds 2009 betekende. Ook momenteel hanteert Bordalás nog altijd een defensieve formatie die erop is gericht om de tegenstander te ontregelen.

Toenmalig Ajax-trainer Erik ten Hag gaf na afloop toe dat zijn elftal zich had laten meeslepen door het spel van de Spanjaarden, op een avond waarop de ploeg niet in het eigen spel kwam. De return in Amsterdam begon vervolgens dramatisch doordat de bezoekers al na vijf minuten op voorsprong kwamen. De thuisploeg kwam via Danilo nog wel snel terug en greep uiteindelijk de zege, maar een daadwerkelijke comeback bleef uit waardoor de overwinning zonder waarde was.

Zes jaar na de uitschakeling staat Getafe op 5 november dus opnieuw op het programma in de Johan Cruijff ArenA. Dat zorgt op sociale media bepaald niet voor euforie bij de supporters. De loting wordt met afgrijzen ontvangen, al zien sommige fans de nieuwe ontmoeting juist als een uitgelezen mogelijkheid om eindelijk af te rekenen met het verleden. De Conference League brengt daarmee niet zomaar een tegenstander naar Amsterdam, maar een ploeg met wie de aanhang nog een flinke rekening meent te moeten vereffenen.

Fucking GETAFE weer, je wist ook dat dit ging gebeuren — IJSKONIJN Dolberg (@MilanEngels) August 28, 2026

Gelukkig we moeten tegen getafe.

Of we gaan dat drama van toen eindelijk een plekje geven of het wordt weer de aankomende 20 jaar prozac slikken #Ajax — Yassin Ulichki (@YassinUlichki) August 28, 2026

Hmm had toch hoop op een wat hogere Conference league achtige loting. Vooral hekel aan dat kut Getafe, dat we dat weer treffen. https://t.co/O2K0lf7EAX — Mike (@futuro_footbal) August 28, 2026

Getafe, hoeveel zuivere speeltijd zullen we dit keer zien🤣 — Richard Janssen (@Ricardo36082156) August 28, 2026