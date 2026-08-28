FC Twente-fans laten zich niet weren en kondigen massale actie aan in Leeuwarden

De supportersverenigingen van FC Twente hebben aangekondigd aanstaande zondag massaal naar Leeuwarden af te reizen, ondanks een opgelegd verbod om de uitwedstrijd tegen SC Cambuur bij te wonen. De lokale driehoek in Friesland besloot eerder deze week om geen uitsupporters toe te laten. De aanhang van de Enschedese club legt zich daar echter niet bij neer en roept op tot een grote demonstratie.

Aanleiding voor de uitsluiting van de Twentse fans is het ernstige vuurwerkincident van afgelopen weekend. Tijdens het duel met Feyenoord raakten zeven aanhangers van de thuisploeg gewond toen er vuurwerk vanuit het uitvak werd gegooid. Volgens burgemeester Foort van Oosten kan de veiligheid momenteel niet worden gegarandeerd en moet de hekkensluiter van de Eredivisie eerst met een verbeterd veiligheidsplan komen. Dat plan was niet op tijd klaar voor de ontmoeting met de ploeg van trainer John van den Brom.

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De achterban van FC Twente is woedend over de gang van zaken en bestempelt de maatregel als een brevet van onvermogen. "Met stijgende verbazing hebben we het besluit gelezen om Twente-supporters te weren in Leeuwarden", zo laten de supportersclubs in een gezamenlijk statement weten. Volgens de groeperingen worden de bezoekers nu gestraft voor acties waar zij part noch deel aan hebben. "Doordat een club of gemeente de boel niet goed op orde heeft, worden wij benadeeld. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over".

Omdat de directie van FC Twente en de Eredivisie CV tevergeefs hebben geprobeerd het besluit aan te vechten, nemen de fans het heft in eigen handen. De verenigingen roepen iedereen op om alsnog de reis naar Friesland te maken. "Daar waar Twente gaat, daar gaan wij mee", klinkt het strijdvaardig. "Dus ook naar Leeuwarden. Als we niet naar de wedstrijd mogen zullen we alsnog afreizen naar Leeuwarden om daar te demonstreren tegen dit besluit en om de wedstrijd te bekijken in de stad". De oproep wordt kracht bijgezet met een duidelijke boodschap aan de medesupporters: "We zien jullie allemaal daar! Tot zondag in Leeuwarden".

De komst van de ontevreden menigte zou de druk op de lokale autoriteiten verder kunnen verhogen. Afgelopen weekend meldde de politie al dat er in Leeuwarden bijna een confrontatie plaatsvond tussen de harde kernen van SC Cambuur en FC Twente. Die gebeurtenis heeft de spanningen in de stad voorafgaand aan het duel van aanstaande zondag al verder opgevoerd. Ondertussen spreekt de clubleiding uit Enschede van een oneerlijk verloop van de competitie door het verplichte ontbreken van de eigen aanhang.