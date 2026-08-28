Driessen fileert Wout Weghorst na opvallend dankwoord: ‘Belachelijke uitspraak’

heeft na een doelpunt en assist voor de nodige opschudding gezorgd door direct na afloop God te bedanken. In de podcast Kick-off van De Telegraaf leidde dit dankwoord van de spits van FC Twente vrijdag tot flinke kritiek.

De spits was donderdag bepalend met een treffer en een assist, maar vooral zijn reactie na afloop bleef hangen. Driessen stak zijn irritatie in de voetbalpodcast niet onder stoelen of banken. "Wat treurig. Hij had een goede goal en een goede assist en de eerste die hij wilde bedanken was God", aldus de journalist. Volgens de journalist lokte het moment logischerwijs cynische reacties uit. "De reacties daarop waren dingen als 'God was drukker met Wout Weghorst dan met Nepal', dat soort dingen", stelde Driessen. Hoewel de analist die reacties zelf ook als onzin bestempelt, vindt hij dat de centrumspits dergelijke uitspraken beter voor zichzelf kan houden. "Maar Weghorst moet dit soort onzin ook niet verkopen. Als hij dat graag wil moet hij dat voor zichzelf houden, want dit slaat natuurlijk helemaal nergens op", luidde het oordeel.

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Verweij kon zich totaal niet vinden in de harde woorden van zijn collega en sprong in de bres voor de Tukker. "Als hij dat vindt en hij voelt de behoefte om dat voor een camera te zeggen dan mag dat toch. We zijn toch blij met spelers die zich uitspreken?", wierp Verweij tegen. Die tegenwerping bracht Driessen echter niet op andere gedachten. Sterker nog, de verslaggever deed er nog een schepje bovenop in zijn kritiek op de routinier. "Ik hoef dit hele verhaal niet te horen over God en dergelijke, want het is gewoon grote onzin", reageerde de chef voetbal resoluut.

Om zijn onvrede kracht bij te zetten, haalde Driessen een specifiek incident uit de wedstrijd van Weghorst aan. De international kwam tijdens het duel hard in botsing met een tegenstander, waarna de opponent uiteindelijk met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Driessen greep dat moment aan om op cynische wijze de redenering te fileren. "Hij had God aan zijn zijde en daarom rolde hij ook door en naaide hij die gozer een rode kaart aan", sneerde de journalist. "Hij beukt zelf zijn knie bij die jongen in zijn borst en die jongen krijgt een rode kaart, dat is ook wat God allemaal wil", vervolgde hij zijn betoog.

De uitlatingen in de podcast zorgden voor een scherp contrast over wat in eerste instantie slechts een kort dankmoment leek. Waar Verweij vindt dat sporters zich vrijelijk over hun geloofsovertuigingen moeten kunnen uitspreken, ziet Driessen daar absoluut geen heil in. Het eindoordeel van de laatstgenoemde over de actie van de FC Twente-speler was dan ook onverbiddelijk. "Ik vind het een belachelijke uitspraak", besloot Driessen.