Jan van Halst vindt dat Ajax de meest gunstige Europese loting heeft van de vier Nederlandse clubs die vrijdag de koker in gingen. In de competitiefase van de Conference League stuiten de Amsterdammers op een aantal oude bekenden, zoals het Spaanse Getafe.

AZ en NEC hoorden vrijdagmiddag eerst hun tegenstanders in de Europa League. Beide clubs stuiten in de competitiefase opvallend genoeg op zowel Benfica als Juventus én Dinamo Zagreb. De Alkmaarders stuiten daarnaast ook op het Sunderland van Brian Brobbey en Robin Roefs, terwijl NEC zich mag opmaken voor een bezoek van het Franse Stade Rennais.

Artikel gaat verder onder video

Even later werd in één moeite door de loting voor de competitiefase van de Conference League verricht. Ajax en FC Twente wisten zich via de voorrondes te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De Amsterdammers nemen het op tegen Atalanta Bergamo, FC Midtjylland, Getafe, Sint-Truiden, Hajduk Split en FC Thun. Meerdere oude bekenden dus, waarbij het tweeluik met Getafe in het seizoen 2020/21 bij veel supporters weinig positieve gevoelens zal oproepen. FC Twente neemt het op zijn beurt in de Conference League op tegen SC Freiburg, Pafos, Kairat Almaty, Lincoln Red Imps, Hajduks Split en Aarhus.

In de studio van Ziggo Sport vraagt presentator Wytse van der Goot direct na de loting aan Van Halst met welke van de vier lotingen hij het meest blij is. "Eeuh... Ajax", zegt de oud-middenvelder van zowel de Amsterdammers als FC Twente na enig nadenken. "Ja, die hebben nu al 14 punten", voorspelt Van Halst. Dat zou betekenen dat Ajax volgens de analist vier wedstrijden wint en er twee gelijkspeelt.

Van Halst voorspelt opvallend puntverlies voor Ajax

Even later voorspelt Van Halst de uitkomst per wedstrijd. De analist denkt dat Ajax gaat winnen van Midtjylland, Getafe, FC Thun en Hajduk Split. De duels met Atalanta Bergamo en Sint-Truiden leveren naar zijn verwachting een punt op voor de Amsterdammers. "Sint-Truiden-uit. Veel blessures, slecht weer, een gelijkspelletje", motiveert hij zijn toch wel opvallende voorspelling voor het bezoek aan België.