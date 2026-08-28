Feyenoord grijpt hard in na vuurwerkrellen en heeft tientallen supporters in beeld

Feyenoord heeft na een week van intensief onderzoek tientallen mensen in het vizier die mogelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de zware ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van afgelopen zondag. De club kondigt aan hard in te grijpen en pakt niet alleen de vuurwerkgooiers aan, maar ook de personen die de chaos in het uitvak bewust hebben gefaciliteerd.

Het Eredivisie-duel in het Kooi Stadion ontspoorde in de twaalfde minuut volledig. Vanuit het uitvak werd massaal vuurwerk op het veld en in de omliggende thuisvakken gegooid, waardoor de wedstrijd ongeveer een half uur stillag. De gevolgen van de actie waren fors: zeven supporters liepen verwondingen op, waaronder brandwonden, gehoorschade en oogletsel. SC Cambuur heeft inmiddels officieel aangifte gedaan bij de politie, die een uitgebreid onderzoek is gestart.

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De geïdentificeerde daders raken per direct hun uitkaart kwijt en krijgen een lokaal stadionverbod opgelegd. Daarnaast meldt Feyenoord de namen bij de KNVB om ook een landelijke uitsluiting af te dwingen. Volgens de huidige richtlijnen van de voetbalbond staat op dergelijke vergrijpen een landelijk stadionverbod van minimaal achttien maanden en een geldboete die kan oplopen tot negenhonderd euro. Als zelfopgelegde straf besloot de clubleiding eerder al om geen uitsupporters mee te nemen naar de komende twee uitwedstrijden.

Feyenoord maakt duidelijk dat niet alleen de daadwerkelijke afstekers van fakkels en vuurwerk worden aangepakt. Ook mensen die de actie coördineerden of langdurig grote vlaggen omhoog hielden om het zicht van de camera's te blokkeren, kunnen rekenen op een straf. "Het betreft ook mensen van wie op de bestudeerde camerabeelden duidelijk zichtbaar is dat zij dit nadrukkelijk mogelijk hebben gemaakt", schrijft de club op de eigen website. Daarnaast treden de Rotterdammers hard op tegen aanwezigen die tijdens de actie met bivakmutsen in het uitvak stonden. Gezichtsbedekkende kleding is op de tribunes ten strengste verboden. Het onderzoek naar de gebeurtenissen in Leeuwarden is nog altijd in volle gang. De club verwacht op basis van verdere beeldanalyse de komende tijd nog meer betrokkenen te kunnen identificeren, waardoor de afrekening met de relschoppers voorlopig nog niet ten einde is.