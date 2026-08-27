FC Twente flikt het tegen Qarabag en gaat de Conference League in

FC Twente heeft zich na een krankzinnige Europese avond in Bakoe langs Qarabag geknokt. De ploeg van John van den Brom leek na de 1-0 van Kady op weg naar uitschakeling, maar vocht zich in de slotfase terug. Marko Pjaca en Max Bruns dwongen een verlenging af, waarna Wout Weghorst en Younes Taha het tiental van Qarabag definitief velden: 1-4.

FC Twente begon fel aan de wedstrijd, die vanwege het noodweer een kwartier later van start ging. De bezoekers zetten hoog druk en hadden het initiatief, al leverde dat aanvankelijk nauwelijks grote kansen op. Sondre Ørjasæter zorgde vanaf de zijkant voor veel dreiging en na een halfuur kwam Twente bijzonder dicht bij de openingstreffer. Daouda Weidmann zag zijn inzet via de hand van de doelman tegen de lat belanden. Even later werd ook een vrije trap van Younes Taha nog van richting veranderd.

Qarabag stelde daar voor rust weinig tegenover. De gevaarlijkste poging van de thuisploeg ging naast, waardoor Twente na 45 minuten nog altijd uitzicht hield op de noodzakelijke overwinning.

Qarabag slaat toe, Pjaca brengt hoop terug

Artikel gaat verder onder video

Na rust veranderde het wedstrijdbeeld. Twente zakte verder terug en Qarabag kreeg meer ruimte. Nadat Borges van afstand al de paal had geraakt, sloeg de thuisploeg in de 59ste minuut alsnog toe. Zerrouki stapte achteruit, Bruns zag de bal langs zich heen gaan en Kady Borges profiteerde: 1-0.

Van den Brom greep in en bracht onder anderen Marko Pjaca en Lucas Vennegoor of Hesselink. Die wissels betaalden zich uit. In de 79ste minuut gaf Vennegoor voor, waarna Weghorst de bal doorkopte richting Pjaca. De invaller volleerde fraai in de verre hoek en bracht Twente terug tot 1-1.

De tijd leek vervolgens alsnog weg te tikken, maar diep in de blessuretijd gebeurde het onwaarschijnlijke. Max Bruns maakte in de 92ste minuut de 1-2 en dwong daarmee een verlenging af.

Weghorst en Taha beslissen spektakelstuk

In de extra tijd bleef Twente doordrukken. Wout Weghorst leek eindelijk zijn moment te hebben gevonden toen hij de 1-3 maakte. De VAR keek nog naar mogelijk hands van Thomas van den Belt, maar greep niet in. De treffer bleef staan en Twente kreeg daarmee plots een stevige greep op de wedstrijd.

Qarabag probeerde nog terug te komen en dwong Lars Unnerstall tweemaal tot ingrijpen, maar de doelman hield zijn ploeg overeind. Vervolgens werd de opdracht voor Twente nog eenvoudiger toen Marko Jankovic na een opstootje met Weghorst zijn tweede gele kaart kreeg en dus moest vertrekken.

Het laatste woord was voor Taha. De doelman van Qarabag ging opzichtig in de fout en raakte de bal verkeerd, waarna de aanvaller het buitenkansje dankbaar aannam. Taha nam de bal over en schoof hem in het lege doel voor de 1-4, waarmee de sensationele ommekeer in Bakoe compleet was.