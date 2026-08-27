De supporters van FC Twente zijn komende zondag definitief niet welkom bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur, zo laat de club weten in een verklaring. De lokale driehoek van Leeuwarden blijft, ondanks inspanningen van de Tukkers om tot een oplossing te komen, bij het standpunt dat de uitfans niet welkom zijn naar aanleiding van de gebeurtenissen rond het thuisduel tegen Feyenoord.

Het ging afgelopen zondag in de twaalfde minuut van de wedstrijd Cambuur - Feyenoord helemaal mis in Leeuwarden, toen vanuit het uitvak volop vuurwerk werd afgestoken. Het vuurwerk belandde op het veld, in de buurt van spelers, maar ook in de vakken van de Cambuur-supporters. Daarbij raakten in totaal zeven fans van de thuisploeg gewond. De wedstrijd lag daardoor een halfuur stil, uiteindelijk wonnen de Rotterdammers afgetekend met 2-5.

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Dinsdag, twee dagen na het bewuste duel, werd duidelijk dat de lokale driehoek van Leeuwarden heeft besloten dat er bij het volgende thuisduel van Cambuur geen uitsupporters welkom zouden zijn. Dat treft dus de fans van FC Twente, dat zondagavond om 20.00 uur gaat beginnen aan de uitwedstrijd in het Kooi Stadion. Algemeen directeur Dominique Scholten reageerde daar in een eerste reactie al verbolgen op: "Voor onze supporters, spelers en de club is het zeer teleurstellend dat dit besluit is genomen. We zijn in gesprek geweest met de lokale driehoek om met hen mee te denken, zodat supporters alsnog welkom waren. Daar is helaas geen gehoor aan gegeven", liet Scholten optekenen.

Daarmee was de kous echter niet af, blijkt uit een verklaring die FC Twente donderdag op de clubsite plaatst. "De afgelopen dagen hebben FC Twente en de Eredivisie CV er alles aan gedaan om de wedstrijd SC Cambuur tegen FC Twente met uitpubliek te laten plaatsvinden. FC Twente was bereid om SC Cambuur met van alles te helpen, te ondersteunen en een mooie publieksactie te organiseren, juist om te laten zien hoe het ook kan en dat het leuk, gezellig, maar ook veilig is om naar het voetbal te gaan", schrijven de Tukkers.

'Burgemeester van Leeuwarden gaat zijn beslissing niet terugdraaien'

"Ondanks alle inspanningen is gisteravond laat gebleken dat er onvoldoende draagvlak is bij SC Cambuur en de lokale autoriteiten om toch uitsupporters toe te laten", vervolgt Twente het statement. "De burgemeester van Leeuwarden (Foort van Oosten, red.) gaat zijn beslissing niet terugdraaien. We zijn het hier totaal niet mee eens. Hoewel wij ons niet kunnen vinden in de beslissing, werden op basis van juridisch advies vervolgstappen in dit geval niet opportuun geacht."

'Dit staat haaks op een eerlijk verloop van de competitie'

Ook een voorstel van FC Twente aan het competitiebestuur om de wedstrijd uit te stellen, zodat er meer tijd was om maatregelen te nemen, bleek geen soelaas te bieden. "Het competitiebestuur ziet hiertoe geen mogelijkheden. De beslissing van de lokale autoriteiten staat haaks op een eerlijk verloop van de competitie en hier worden we echt benadeeld. FC Twente heeft geen enkel aandeel in de toedracht en krijgt geen positie in de oplossing. Dit is voor FC Twente zeer teleurstellend."