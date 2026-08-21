PSV denkt aan sensationele terugkeer van Sam Lammers

PSV houdt in de laatste kleine twee weken voor het sluiten van de transfermarkt nadrukkelijk de opties open om de voorhoede te versterken. Door de absentie van Alassane Pléa is de regerend landskampioen op zoek naar extra aanvallende stootkracht, waarbij volgens het Eindhovens Dagblad de naam van is gevallen. De 29-jarige spits staat momenteel onder contract bij FC Twente, maar mag bij de club uit Enschede vertrekken.

De roep om een nieuwe aanvaller in Eindhoven is het directe gevolg van een forse fysieke tegenvaller. Pléa viel vorige week vrijdag tijdens de training geblesseerd uit en is ongeveer zes weken uit de roulatie. Hoewel trainer Peter Bosz aangaf dat het niet om een nieuwe kwetsuur aan zijn knie gaat, mist de Fransman hierdoor wel de start van de Champions League-campagne..

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Voor Lammers zou een overstap een opvallende terugkeer betekenen naar de club waar hij een groot deel van zijn opleiding genoot en debuteerde in het betaalde voetbal. De rechtspoot heeft bij FC Twente nog een doorlopend contract tot volgende zomer, maar is in de pikorde gezakt achter Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink. De Tukkers hebben de zaakwaarnemer van de aanvaller inmiddels een specifieke deadline opgelegd om een transfer af te ronden, zodat Erik ten Hag op zijn beurt tijdig een vervanger kan aantrekken. Hoewel PSV zich nog niet officieel heeft gemeld in De Grolsch Veste, wordt zijn naam door clubwatcher Rik Elfrink nadrukkelijk genoemd als mogelijke versterking.

Lammers verliet Eindhoven in 2020 voor een avontuur bij Atalanta en kende daarna wisselvallige periodes bij onder meer Eintracht Frankfurt en Rangers FC. Na een succesvolle huurperiode bij FC Utrecht, waar hij tien keer scoorde in achttien competitieduels, verdiende hij een transfer naar FC Twente. In zijn eerste twee seizoenen in Overijssel was hij goed voor dertien doelpunten in de Eredivisie, al werd hij dit seizoen door John van den Brom gebombardeerd tot derde spits.

Naast Lammers kijkt de leiding van PSV ook naar andere alternatieven. Zo staat het zeventienjarige talent Mikkel Bro Hansen van Bodø/Glimt op de radar. Ook Arnaut Danjuma wordt in Eindhoven genoemd als kandidaat, mochten de financiële voorwaarden haalbaar blijken. De bezetting op de flanken kan bovendien nog veranderen als Esmir Bajraktarevic of Couhaib Driouech deze zomer nog vertrekken.