Maaltijd valt tegen bij Oranje: 'Ik hoopte op paella, maar het was...'

kreeg bij het Nederlands elftal een bijzondere opdracht mee van Xavi Hernández. De middenvelder moest verdedigend optreden als centrale verdediger, maar schoof bij balbezit juist ver door richting de positie van linker nummer 10. Het vergde soms wat zoekwerk, erkent Koopmeiners, die zichtbaar geniet van de nieuwe ideeën onder de Spaanse bondscoach.

Dat Koopmeiners van oorsprong middenvelder is, maakt de stap naar achteren volgens hem juist relatief eenvoudig. "Als je altijd in het midden van het veld speelt, waar het druk is, wordt het eigenlijk iets makkelijker als je vervolgens naar achteren wordt geschoven en je het spel voor je hebt", legt hij uit aan Ziggo Sport.

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De ingewikkeldheid zat vooral in zijn taken mét en zonder bal. "De eerste helft was het soms wel kijken, want ik moest verdedigend als centrale verdediger spelen en aanvallend als linker nummer 10. Dus je moet wel pendelen en goed inschatten op welk moment je naar voren gaat en wanneer je weer terug moet. Maar dat ging vandaag wel aardig."

Koopmeiners kreeg veel vrijheid van Xavi

Van miscommunicatie met Xavi was volgens Koopmeiners nadrukkelijk geen sprake. "Het was niet dat ik dacht: weet je, ik heb schijt aan die positie achterin en ga gewoon naar voren rennen", zegt hij lachend. "Nee, het was goede communicatie. Alleen je kunt niet blind op en neer gaan rennen. Je moet lezen wanneer het kan."

Ook wanneer Oranje hoog druk zette, moest hij voortdurend rekening houden met de bezetting achter hem. Koopmeiners zag dat de wedstrijd regelmatig veranderde in een serie één-tegen-één-duels. "De trainer heeft zijn plannen voor het druk zetten en het verdedigen, maar je moet alsnog kijken naar je andere centrale verdediger."

Juist vanuit die achterste positie blijft Xavi hem aansporen om vooruit te denken. Balverlies kan daar grotere gevolgen hebben dan op het middenveld, beseft Koopmeiners. Toch wil de bondscoach dat zijn spelers risico blijven nemen.

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"Als je als middenvelder balverlies speelt, staan er nog twee man achter je. Alleen willen we wel met risico voetballen, want dat kan ook heel veel opleveren", vertelt hij. "Deze trainer zegt ook: neem risico in de passes, durf door linies heen te spelen en durf door te bewegen. Dat is ook wel wat ik leuk vind om te doen."

Het snel verplaatsen van het spel was bovendien nadrukkelijk een trainingspunt. "Dat is mooi, dat je het spel in één keer kunt versnellen met één keer raken. Dan gaat het natuurlijk nog sneller. Daar hebben we deze week veel op getraind: dat je positionering goed is, zodat je veel sneller kunt spelen."

‘Nieuwe, verfrissende energie’ bij Oranje

Koopmeiners is enthousiast over de eerste periode onder Xavi. Vooral de combinatie tussen een buitenlandse trainer en de Nederlandse voetbalcultuur bevalt hem. "Het is apart en leuk dat je een nieuwe buitenlandse trainer hebt in een Nederlandse cultuur. Je merkt dat dat goede dingen teweegbrengt. We spelen weer net wat anders en er is nieuwe, verfrissende energie."

Ook buiten het veld merkt hij Spaanse invloeden. Besprekingen zijn nog wel 'stipt op tijd', maar rondom het eten is de sfeer juist losser. "Met het eten is het vaak meer inloop, dus wat in- en uitlopen. Ik denk dat wij dat als Nederlanders ook relaxed vinden."

Van Spaanse culinaire invloeden is vooralsnog weinig sprake. Op de vraag of de tapas inmiddels op tafel zijn verschenen, moet Koopmeiners lachen. "Die heb ik deze week nog niet voorbij zien komen. Ik had gehoopt op een goede paella, maar het was gewoon een broodje kaas."