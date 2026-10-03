Valentijn Driessen ziet in de verdediging van het Nederlands elftal een serieus probleem. Tegen Griekenland (2-2) kreeg Oranje voor de elfde (!) wedstrijd op rij minimaal één tegendoelpunt. Volgens de journalist van De Telegraaf wordt de defensieve kracht in Nederland al langere tijd 'schromelijk overschat'.

Op 17 november 2025 won Oranje in de kwalificatiereeks voor het WK van afgelopen zomer met 4-0 van Litouwen. Achteraf bleek dat voorlopig de laatste keer dat 'de nul' werd gehouden: achtereenvolgens Noorwegen, Ecuador, Algerije, Oezbekistan, Japan, Zweden, Tunesië, Marokko, Duitsland, Servië én de Grieken kwamen allemaal minstens een keer tot scoren tegen Nederland. In totaal incasseerde Oranje in die elf wedstrijden dertien tegendoelpunten. Denzel Dumfries noemde de defensieve prestaties en het relatief hoge aantal tegentreffers zaterdag op de persconferentie dan ook 'zeker een thema'.

Artikel gaat verder onder video

In een video-item van De Telegraaf wordt aangestipt dat in Nederland over het algemeen gedacht wordt dat Oranje aanvallend in de breedte 'niet meer zo goed' is, maar wél over hele goede verdedigers beschikt. "Daar hebben we ons schromelijk overschat", meent Driessen. "Ik hoor het ieder jaar, hele goede verdedigers. Inderdaad: Virgil van Dijk was een paar jaar geleden de beste verdediger van de wereld. En Matthijs de Ligt was in zijn Ajax-periode een hele goede verdediger", zegt de journalist.

"Maar tijden veranderen", vervolgt Driessen. "Virgil van Dijk wordt ouder, Matthijs de Ligt is vaak geblesseerd en Denzel Dumfries wordt ook ouder. En Micky van de Ven is niet zó goed als iedereen denkt. En Jurriën Timber is vaak geblesseerd. Maar Timber staat natuurlijk ook niet voor niks rechtsback bij Arsenal, en niet centraal. Dus er zijn betere centrale verdedigers dan Jurriën Timber."

"Ik denk dat we het niveau van de Nederlandse verdedigers erg overschatten. Maar ja, als je maar in je kleine cirkeltje blijft ronddraaien en blijft maar roepen dat je we de beste verdedigers van de wereld hebben, dan ga je het op een gegeven moment geloven. Totdat je op ineens op een veld staat en je doelpunten tegen krijgt tegen landen van allerlei kaliber. B-landen, C-landen, A-landen. Dus ja, dan moet je het probleem toch bij jezelf zoeken", besluit Driessen.