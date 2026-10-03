De Clásico tussen de vrouwenteams van FC Barcelona en Real Madrid begint morgen (zondag) twee uur later dan gepland. De reden: een ongekend noodweer in de Catalaanse stad.

De Catalaanse autoriteiten verwachten de komende uren hevige regenval, waarbij naar schatting mogelijk niet minder dan 40 milimeter regen per halfuur (!) naar beneden zal komen. Hoewel het al dagen regent in de noordoostelijke Spaanse regio en er al meerdere overstromingen hebben plaatsgevonden, wordt het zwaartepunt verwacht tussen 20.00 uur zaterdagavond en 14.00 uur zondagmiddag.

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De vrouwenploeg van FC Barcelona zou zondag om 17.00 uur aftrappen voor de Clásico tegen Real Madrid. De thuisploeg laat echter in een verklaring weten dat de aftrap wordt uitgesteld naar 19.00 uur in de avond. "Het nieuwe tijdstip is afgestemd met alle betrokken partijen, rekening houdend met de weersverwachting en de organisatorische vereisten", schrijft de club.

Het duel in Camp Nou gaat vooralsnog in ieder geval dus wél door. Fans die de zware regenval willen trotseren krijgen nog de waarschuwing dat zij enkel kleine, opvouwbare paraplu's mee mogen nemen het stadion in. Lange, niet opvouwbare exemplaren zijn wegens 'veiligheidsregels' niet toegestaan.

Het Barcelona van Oranje-internationals Esmee Brugts en Renee van Asten begint als koploper van de Primera División Femenina aan de strijd tegen de aartsrivaal. De Catalanen zijn als enige club nog zonder puntverlies in de competitie en gaan met 15 punten uit vijf duels fier aan kop. Real volgt met twee punten minder op de tweede plaats.