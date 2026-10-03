Ivan Perisic tot op het bot vernederd met Kroatië: 0-7

keert in mineur terug bij PSV na de interlandperiode. Met Kroatië leed de routinier zaterdagavond in eigen huis een uiterst beschamende nederlaag in de Nations League: Engeland was met liefst 0-7 te sterk.

Kroatië en Engeland troffen elkaar afgelopen zomer nog op het WK. Destijds werd het in een spectaculair duel in Groep L 4-2 voor de Engelsen van bondscoach Thomas Tuchel.

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Dik drie maanden later troffen beide landen elkaar opnieuw, nu in het kader van de Nations League. In het stadion in Rijeka waren aanvankelijk geen toeschouwers welkom vanwege een eerdere straf van de UEFA, maar omdat kinderen onder de 14 wél (onder begeleiding) binnen mochten, was het stadion - dat plaats biedt aan dik achtduizend toeschouwers - toch voor ongeveer driekwart gevuld.

De Kroatische bondscoach Slaven Bilic stelde Perisic tegen Engeland op als linksback. Daarnaast stonden ook collega-routiniers als Luka Modric en doelman Dominik Livakovic aan de aftrap. Aan Engelse zijde koos Tuchel voor een debutant: Alex Scott van Bournemouth kreeg een plek op het middenveld.

De overwegend jeugdige Kroatische fans kregen een ontluisterend schouwspel te zien. Engeland leidde halverwege al met 0-4, door treffers van Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon en Bukayo Saka. De Kroaten kregen wel degelijk kansen om wat terug te doen, maar Mateo Kovacic miste een reuzenkans op een eretreffer.

Na rust gingen de Engelsen vrolijk verder waar ze gebleven waren. Eerst was het Kane die met zijn tweede van de avond voor de 0-5 zorgde, waarna ook Saka zijn productie verdubbelde en de 0-6 op het bord zette. Het slotakkoord was vlak voor tijd voor Morgan Rogers, die ontsnapte aan buitenspel en de eindstand op 0-7 bepaalde.