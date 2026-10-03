Dick Advocaat prijst stekelige Oranje-international: 'Vond ik wel mooi'

Dick Advocaat vond het 'wel mooi' hoe vorige week tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal van zich afbeet tegenover Valentijn Driessen. Ter gelegenheid van de aanstaande honderdste interland van de Oranje-captain geeft Advocaat tegenover het Algemeen Dagblad zijn visie op Van Dijk.

Als Van Dijk morgen (zondag) minuten maakt tegen Servië, dan treedt Van Dijk als elfde speler toe tot de 'club van 100' van Oranje. Het AD vraagt vijf oud-bondscoaches naar hun ervaringen met de verdediger: Danny Blind, Advocaat, Frank de Boer, Louis van Gaal én Ronald Koeman.

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Advocaat maakte Van Dijk mee in 2017, tijdens zijn derde periode als keuzeheer, die slechts zeven interlands zou duren. De huidige bondscoach van Curaçao haalt herinneringen op aan een met 0-3 gewonnen oefenwedstrijd tegen Roemenië. Daarin droeg Kevin Strootman de aanvoerdersband van Oranje, maar zag Advocaat hoe Van Dijk 'écht als een leider' speelde. "Die capaciteiten had hij gewoon."

Advocaat: 'Misschien vergeten we in Nederland nog weleens wat een enorme status hij heeft in de wereld'

De krant vraagt Advocaat waar hem dat precies in zat. "Zijn natuurlijke overwicht, zijn charisma, maar ook zijn omgang met de andere spelers in de groep", legt De Kleine Generaal uit. "Ik vind het een ontzettend prettige, correcte kerel", vervolgt Advocaat. "En misschien vergeten we in Nederland nog weleens wat een enorme status hij heeft in de wereld. Die jongen is echt een absolute grootheid geworden."

Advocaat laat zich ook uit over de kritiek die Van Dijk regelmatig over zich heen krijgt in Nederland. "Die krijgt iedereen vroeg of laat, want dat is typisch Nederlands", weet de coach uit ervaring. Van Dijk zelf botste bij de start van de huidige interlandperiode tijdens een persconferentie opzichtig met Telegraaf-journalist Valentijn Driessen, die tijdens en na het WK een aantal uitlatingen had gedaan waar de Liverpool-verdediger het niet mee eens was. Advocaat zag de beelden op tv met goedkeuring aan: "Dat vond ik wel mooi, eerlijk gezegd", merkt hij op.