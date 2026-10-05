Xavi wordt afgeserveerd: 'Dit was een totale mislukking'

Valentijn Driessen heeft weinig begrip voor de keuze van Xavi Hernández om Teun Koopmeiners tegen Servië (2-1) als centrale verdediger te gebruiken. De journalist vindt dat Oranje zich in de Nations League geen experimenten kan permitteren en noemt de rol van de Juventus-middenvelder ronduit mislukt.

Driessen kritisch op keuze voor Koopmeiners

Een dag na de wedstrijd spaart Driessen de bondscoach niet in de podcast Kick-Off. "Dat was een totale mislukking, een totale mislukking", concludeert Driessen een dag na het duel in Eindhoven in de podcast Kick-off. "Het is experimenteren. De Nations League is helemaal niet om te experimenteren. Er staat heel veel op het spel, zowel financieel als qua status", stelt hij.

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Volgens Driessen is de Nations League te belangrijk om nieuwe constructies uitgebreid uit te proberen. "Stel je voor dat je je niet kwalificeert bij de laatste acht, wat stel je dan nog voor als voetballand?", vraagt hij zich hardop af. "Ik zie dit niet als een experimentele fase, de Nations League is geen experiment."

Koopmeiners begon in Eindhoven links centraal achterin, naast Virgil van Dijk. Xavi koos voor die oplossing nadat Jan Paul van Hecke was weggevallen en Jurriën Timber niet inzetbaar was. Zodra Nederland de bal had, schoof Koopmeiners regelmatig door richting het middenveld. Oranje trok het duel uiteindelijk met 2-1 naar zich toe.

Driessen wijst naar Duitsland, waar is geëxperimenteerd met nieuwe namen en een grote selectie. Driessen vreest dat zulke keuzes uiteindelijk kunnen worden afgestraft. "Jürgen Klopp gaat daar misschien de zure druiven van plukken."

Verweij ziet experimenteren anders

Mike Verweij kijkt anders naar de situatie. De collega van Driessen stelt dat dergelijke keuzes achteraf juist geprezen kunnen worden als ze later succes opleveren. "Als hij Europees kampioen wordt, dan zegt iedereen: dat heeft hij fantastisch gedaan, die Nations League gebruiken om te experimenteren", klinkt het.

Dat argument overtuigt Driessen allerminst. "Ja, maar jij zegt altijd: als, als, als... Dat is makkelijk. Als Nederland kampioen wordt dan is Xavi de goede keuze. Je speelt met de beste spelers van Nederland. Als die het niet oppakken wat hij wil, dan vraag ik me af: hoe goed zijn ze?"