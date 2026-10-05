Het aantal tegendoelpunten van het Nederlands elftal is zorgelijk, vindt Valentijn Driessen. Tot dusver incasseerde Oranje in iedere wedstrijd in 2026 minstens één doelpunt; zondagavond wist Servië te scoren in Eindhoven, al was het niet voldoende voor een punt (2-1).

De verdediging van Oranje werd de afgelopen jaren vaak aangewezen als grote kracht, maar blijkt volgens Driessen ‘bijzonder kwetsbaar’. “Statistieken zeggen niet alles, maar in alle twaalf interlands in het kalenderjaar 2026 de nul niet weten te houden, is een aanfluiting voor Van Dijk, Dumfries, Verbruggen en Van de Ven. Helemaal met de wetenschap dat slechts één tegenstander hoger op de wereldranglijst stond dan Oranje: Marokko”, schrijft Driessen in De Telegraaf.

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De tegendoelpunten en kansen voor tegenstanders geven ‘ernstig te denken’, vervolgt de chef voetbal. “Ook tegen Servië ging het weer mis. Dusan Tadic en co spaarden Oranje in de eerste helft met slechts één doelpunt, want het hadden er eenvoudig drie kunnen zijn. De ruimte in de rug bespelen blijft een probleem voor vooral Van Dijk en Dumfries. Ook organisatorisch lukt het dit duo niet om samen met Verbruggen de boel dicht te houden.”

Einde voor Van Dijk of Dumfries?

Volgens Driessen moet Xavi in actie komen. “Als Xavi geen oplossing voor de kwetsbaarheid van Van Dijk en Dumfries vindt, dan blijft hij evenals Koeman achter de feiten aanlopen met Nederland. Zeker tegen betere tegenstanders.” Een harde ingreep kan noodzakelijk zijn. “Wellicht wil Xavi daar (nog) niet aan, maar een keiharde ingreep mag de Spanjaard niet uitsluiten. Zelfs als dit ten koste gaat van de jubilaris in Eindhoven: aanvoerder Van Dijk, of Dumfries. Xavi mag het belang van Oranje niet te grabbel gooien vanwege verworvenheden in het verleden.”